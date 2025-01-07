錢凱港正式營運 美國墨西哥太平洋航運地位受挑戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李登文瓜地馬拉市6日專電）由中國出資興建的秘魯錢凱港（Chancay）今年正式投入營運，成為亞洲到拉丁美洲的重要海運門戶。但錢凱港也將衝擊美國墨西哥，以及中美洲國家的國際貿易和海運業務。

瓜地馬拉媒體評論分析，因為錢凱港擁有停靠大型船舶，和現代化的港口裝卸設施，來自亞洲的大型貨輪或是船舶，不必像以往一樣，必須先停靠美國或墨西哥的港口，再分散到中小型貨輪轉運至中美洲和南美洲。亞洲的航運貨物可以直達秘魯，再從錢凱港分流往北到中美洲，以及鄰近的玻利維亞、厄瓜多、哥倫比亞等南美國家。

（中央社製圖）

而藉由錢凱港投入營運，中國在全球航運物流的新布局，也將挑戰美國和墨西哥在亞洲-太平洋航線轉運樞紐的地位。不過秘魯經濟學家Eduardo Recoba指出，錢凱港的主要目的是「服務中國自身的商業需求」，比如說將中國貨品運銷至拉丁美洲，或是將當地的礦產更便利運回中國，對於促進區域經濟合作發展並沒有太大幫助。

此外，以錢凱港為例，中國政府在全球各地港口的基礎建設大量投資，並且由中國企業經營管理，這不僅強化中國在全球物流的戰略影響力，更可以從海上監控其他國家的活動。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於對中美洲國家的影響，瓜地馬拉物流顧問巴諾雅（Rene Munoz Barnoya）強調，錢凱港的營運凸顯中美洲國家港口航運基礎建設落後數十年以上，缺乏競爭力。該地區必須建立具有競爭力的港口，以及完善的公路和鐵路系統，否則將錯失在國際貿易中的戰略地位。

以瓜地馬拉為例，該國太平洋沿岸的主要港口「給薩港」（Quetzal），港口腹地不足，基礎建設落後，碼頭貨櫃裝卸缺乏效率，時程大幅延誤。甚至在耶誕航運旺季，全港口只有一台起重機能夠使用。惡性循環下，導致許多國際航運貨輪，因為港口壅塞必須停泊在港外數周甚至月餘，航運能量卡關壅塞，對經濟發展已經產生負面影響，但問題始終懸而未決。（編輯：陳承功）1140107