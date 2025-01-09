加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》饗饗信義店疑食物中毒通報增至32人 復業申請遭駁回
首頁 / 國際

中國電商Shein避答新疆棉問題 遭英議員批藐視國會

2025/1/9 07:34（1/9 07:57 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
英國倫敦街頭掛有Shein的廣告。（路透社）
英國倫敦街頭掛有Shein的廣告。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳韻聿倫敦8日專電）源自中國的快時尚電商巨頭Shein，其法務總監7日應邀至英國國會下議院委員會發表證詞時，迴避答覆商品是否含新疆棉，遭議員批評「藐視委員會」、「蓄意無知」。新疆棉花被控使用強迫勞動，包括遭鎮壓的維吾爾人。

Shein的歐洲、中東暨非洲區域法務總監朱軼楠7日出席英國國會下議院委員會召開的聽證會，但發言時多次迴避答覆問題。英國國會下議院商業暨貿易委員會主席、工黨籍議員伯恩（Liam Byrne）語帶不滿對朱軼楠說，Shein是營收數以億計、計畫在倫敦掛牌上市的大企業，但朱軼楠證詞的空洞程度令委員會驚駭。

不僅是爭議的新疆「血棉花」，朱軼楠甚至避答國會議員關於Shein掛牌上市規劃的提問。伯恩指出，朱軼楠迴避基本提問，這幾乎是藐視委員會，委員會對Shein供應鏈是「零信心」。

另一位委員會成員、自由民主黨籍議員梅納德（Charlie Maynard）同樣語帶火氣說，他在Shein網站隨手一搜，就看見約20件棉製商品，朱軼楠卻向伯恩宣稱，她無法說明Shein是否販售產地為中國的棉製品，這根本荒謬。

梅納德指出，朱軼楠談了天南地北，卻避談新疆，這是蓄意無知（willful ignorance）。梅納德並當場向朱軼楠展示他的筆電和網站搜尋結果。

下議院商貿委員會7日召開關於勞動權益的聽證會，出席接受議員詢問的包括Shein、Temu、麥當勞等企業代表。

按英國制度，由議員組成的國會專責委員會（select committee）有權就委員會專業所屬議題展開調查、蒐集口頭和書面證詞，並撰寫報告、擬具結論，政府需在一定期間內回覆。不過，相關調查不等同司法調查，報告對行政機關原則上也不具強制約束力。

創立於中國、如今總部位於新加坡的Shein近年遭控供應鏈涉及強迫勞動和童工。Shein去年曾承認發現合作生產商使用童工，但否認涉入強迫勞動，對新疆棉問題則至今諱莫如深。

朱軼楠說，Shein沒有自己的工廠，但與許多生產商合作，廠商主要位於中國，並涵蓋土耳其、巴西。

關於在中國生產的商品是否使用來自中國的棉花、以及Shein是否已明確禁止合作廠商使用新疆棉等議題，朱軼楠說，她必須會後以書面方式說明。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

她並避答公司是否擔憂新疆有強迫勞動情事。朱軼楠稱，「我不認為我們應當展開地緣政治辯論」。伯恩反擊：「這不是地緣政治辯論，而是事實問題。」

朱軼楠稱，第三方單位已稽核Shein「數千次」。（編輯：陳慧萍）1140109

延伸閱讀
中國電商Shein服裝抽檢2/3不合格 部分含有害物質人權觀察：特斯拉、福斯等汽車大廠供應鏈涉及新疆強迫勞動產品無印良品持續採用新疆棉 避談維吾爾族人權問題BBC：UNIQLO老闆首度表態 公司產品沒有使用新疆棉花快時尚品牌Shein布局全球 多管齊下欲擺脫中國血統
Shein
中國Shein延攬法國前內政部長 遭批漂綠、破壞立法
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

60
更多編輯台推薦新聞：