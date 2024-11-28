BBC：UNIQLO老闆首度表態 公司產品沒有使用新疆棉花

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（中央社東京28日綜合外電報導）日本知名服裝品牌優衣庫（UNIQLO）母公司迅銷集團老闆柳井正受訪時表示，公司產品不使用來自中國新疆地區的棉花。這是他首度直接回應相關爭議。

英國廣播公司（BBC）今天報導，中國一直是UNIQLO的重要市場，同時也是品牌主要生產中心。

新疆棉遭揭露是由維吾爾穆斯林遭強迫勞動的產品後遭到抵制。美國2022年開始對新疆進口商品實施嚴格限制，許多國際品牌也紛紛下架使用新疆棉的產品。

此舉在中國引發強烈反彈。H&M、耐吉（Nike）、Burberry、和阿迪達斯（Adidas）等品牌在中國也因此遭到抵制。

當時，身為日本首富的柳井正拒絕證實或否認優衣庫是否使用新疆棉，並稱他希望「在美國和中國之間保持中立」。拒絕選邊站的決定讓優衣庫在巨大的中國零售市場上持續受到歡迎。

近日柳井正在東京接受BBC訪問，談到公司在原料來源與製造方式上的透明化措施時表示，「我們沒有使用」來自新疆的棉花。

關於該公司所使用的棉花，柳井正停頓一下之後表示，「若我再解釋下去，那就太政治化了，所以我們的說明到此為止。」

專注中國市場的顧問公司「戰略風險」（Strategy Risks）執行長石宇（Isaac Stone Fish）強調，如今中美兩國企業都面臨日益沉重的政治壓力。

「現在沒有一家大企業能保持政治中立。北京和華府都希望企業選邊站。在這個問題上，東京也會繼續向美國靠攏。」（譯者：紀錦玲/核稿：施施）1131128