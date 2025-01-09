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越南被問加入金磚意願 視外交政策與自身條件來考慮

2025/1/9 20:34（1/9 20:46 更新）
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外界關注越南加入金磚國家的意願與動態。越南外交部發言人范秋姮9日在例行記者會表示，越南參加多邊機制等事宜，始終以越南的外交政策及自身條件與能力為基礎來研究與考慮。中央社記者陳家倫河內攝 114年1月9日
外界關注越南加入金磚國家的意願與動態。越南外交部發言人范秋姮9日在例行記者會表示，越南參加多邊機制等事宜，始終以越南的外交政策及自身條件與能力為基礎來研究與考慮。中央社記者陳家倫河內攝 114年1月9日
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（中央社記者陳家倫河內9日專電）印尼成為金磚國家新成員。越南今天被詢及加入金磚國家的意願時未直接回應，僅說越南參與多邊機制事宜，始終以越南的外交政策及自身條件與能力為基礎來研究與考慮。

中國居中扮演要角的金磚國家（BRICS）持續擴大吸納會員國，印尼6日成為最新成員，搶先東南亞國家協會（ASEAN）各國率先加入金磚國家，東協其他國家的態度與反應引發關注。

越南外交部今天舉行例行記者會，發言人范秋姮（Pham Thu Hang）被詢及越南加入金磚國家的意願與最新動態時，重申越南始終堅持獨立自主的外交政策，推動對外關係多邊化與多樣化。

她表示，越南作為國際社會積極且負責任的一員，已經、正在並將繼續為多邊機制、組織與論壇做出積極而負責任的貢獻，並根據越南的需求和利益，為地區與全球的和平、穩定與發展做出貢獻。

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范秋姮重申，越南始終堅持獨立自主的外交方針，推動對外關係多邊化與多樣化，致力成為國際社會的朋友、可信賴的夥伴及負責任的成員。

她說，越南參與各種多邊、區域與國際合作機制事宜，始終以越南的外交政策及自身條件與能力為基礎來研究與考慮。（編輯：陳妍君）1140109

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