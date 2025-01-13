捷克餐廳火災釀6死 起因疑加熱器翻倒排除恐攻

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（中央社記者劉郁葶布拉格12日專電）捷克西北部城市摩斯特的餐廳發生火災，造成至少6人死亡，8人受傷。消防人員表示，可能是加熱器翻倒導致火災，警方初步排除暴力侵入或恐怖襲擊的可能性。捷克總理費亞拉、總統帕維爾對此事表示哀悼。

據捷克媒體報導，在捷克西北部城市摩斯特（Most）一家名為「U Kojota」餐廳，在11日晚間發生爆炸與火災，造成至少6人死亡，8人受傷，其中6人傷勢嚴重。

火災發生於11晚間11點左右。消防隊透露，根據現場證詞，可能是餐廳前園使用的液化石油氣加熱器翻倒後引起火災。由於火勢迅速蔓延，消防隊到場時，整棟建築已被火焰吞噬。

一名摩斯特市居民謝伊巴洛娃（Kateřina Schejbalová）在目睹餐廳火災後表示：「地獄般的場景。人們尖叫著從燃燒的酒館中跑出來，一邊跑一邊撕扯身上的衣服。」

謝伊巴洛娃指出，餐廳內有3個加熱器，是為了讓沒有玻璃遮擋的戶外平台保持溫暖。「這些加熱器很不穩，也沒有固定在地板上。我常常想，這只是時間問題，遲早會被人撞倒。」

在火災發生後，共動員13個消防單位、63名消防員進行救援。

消防指揮官布拉哈（Zdeněk Bláha）向媒體表示，這是極艱難的救援行動。「我們到達時，整個餐廳已陷入火海，現場與餐廳外有多名重傷者，積雪和嚴寒也讓救援更加困難。」

在救援過程中，有多個瓦斯桶爆炸，另有部分瓦斯桶成功從建築中移除。火勢於12日凌晨1點左右被控制。

一名被困在洗手間的餐廳顧客由消防員成功救出，但傷勢嚴重，另有一名消防員在救援過程受傷。

救援人員派出10組醫療隊，將傷者被送往布拉格、烏斯季與摩斯特的醫院接受治療。

內政部長拉庫尚在社群平台X上表示，消防隊已從餐廳與附近住宅疏散約30人。他呼籲民眾保持耐心，表示調查需要時間。當地政府已設立危機熱線，並派遣心理輔導團隊為受害者家屬提供支持。

警方表示，這場火災被列為過失引發的公共危險事件，並排除暴力侵入或恐怖襲擊的可能性。警方也呼籲火災發生前在餐廳的顧客撥打158專線提供線索。

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專家小組已在現場展開調查，以辨認遇難者身分並釐清火災原因。

捷克總統帕維爾（Petr Pavel）與總理費亞拉（Petr Fiala）分別在社群平台上對事件表示哀悼，並感謝所有救援人員的努力。（編輯：唐佩君）1140113