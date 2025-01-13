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川普國安顧問：川普與蒲亭料即將通電話

2025/1/13 20:30
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（中央社莫斯科12日綜合外電報導）美國總統當選人川普任命的國安顧問表示，預料川普與俄羅斯總統蒲亭將在未來數日或數週通電話，並說把俄羅斯士兵從烏克蘭的每一寸領土上驅離不切實際。

路透社報導，即將於20日再度入主白宮的川普（Donald Trump）自詡擅長達成協議，並矢言迅速終結俄烏戰爭，但未說明打算如何實現這個目標。

即將就任國家安全顧問的美國共和黨籍聯邦眾議員瓦爾茲（Mike Waltz）12日告訴美國廣播公司（ABC），俄烏戰爭已淪為第一次世界大戰模式的「軍民與資源絞肉機」，並造成「第三次世界大戰的後果」。

效忠川普並且官拜國民兵上校的瓦爾茲告訴ABC：「人人心知肚明，這（俄烏戰爭）在某種程度上須以外交方式終結。」

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「聲稱我們要從烏克蘭的每寸領土，甚至克里米亞（Crimea），驅逐每一個俄國人，我認為這不切實際。總統川普已承認這個現實，全球也正逐漸承認這個現實，我認為這往前邁出一大步，現在讓我們繼續向前推進。」

被問到川普與蒲亭之間的接觸，瓦爾茲說：「我確實預期至少在未來數日或數週，他們會通電話。這將是第一步，我們將從那裡開始。」（譯者：曹宇帆/核稿：陳政一）1140113

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