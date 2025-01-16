加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
黃仁勳：Blackwell將採CoWoS-L先進封裝 台灣總部據點還在選擇中
首頁 / 國際

大馬印度教徒歡慶豐收節 陶罐熬甜粥意寓豐收富足

2025/1/16 16:22（1/16 16:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
馬來西亞莎阿南市的馬里安曼興都廟外，印度教徒參與歡慶豐收節儀式，並用勺子攪動用牛奶和包含蔗糖的粗糖與新收成的米等倒入陶罐熬煮甜粥。中央社記者黃自強吉隆坡攝 114年1月16日
馬來西亞莎阿南市的馬里安曼興都廟外，印度教徒參與歡慶豐收節儀式，並用勺子攪動用牛奶和包含蔗糖的粗糖與新收成的米等倒入陶罐熬煮甜粥。中央社記者黃自強吉隆坡攝 114年1月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃自強吉隆坡16日專電）清晨，陽光灑落馬里安曼興都廟外，印度教信徒熱情歡慶豐收節。他們架起甘蔗，用五顏六色陶罐熬煮甜粥，當香氣四溢的甜粥隨劈啪作響柴火緩緩溢出，象徵豐收富足的崇敬之心也溢於言表。

馬來西亞擁有逾3500座印度廟宇，印度裔雖占總人口6.6%（約200萬人），但宗教與生活密切融合，充滿濃厚的文化意義。「豐收節」（Pongal/ Ponggal）便是其中重要的一環。這個節慶在印度曆10月（泰月Thai），豐收節也稱作Thai Pongal，大約在陽曆1月中旬，今年豐收節正值1月14日。

位於莎阿南市（Shah Alam）哥打哥文寧（Kota Kemuning）的馬里安曼興都廟（Sri Maha Mariamman Temple）舉行專門祭祀（Pooja）活動，共同慶祝傳統節日。

清晨5時，天色矇矓，記者走訪馬里安曼興都廟，廟宇在引領祈禱的樂器吹奏聲中進行火祭（Homam）與沐浴（Abishegam）儀式，祈求神明庇佑，感謝太陽神賜予的光和熱。虔誠的教徒們在天亮之際魚貫進入廟宇，參與日常祭祀（Nitya Pooja）儀式，他們透過供奉神像、祈禱、獻花果食物等供品與奉火（Arti），表達對神明敬意和感恩，並祈求保護與祝福。

廟方人員緊接著在廟外已架起甘蔗的下方，用牛奶和包含蔗糖的粗糖與新收成的米等倒入陶罐熬煮甜粥，當柴火劈啪作響，神職人員相繼加入牛奶攪動，當甜粥隨著沸騰熱氣緩緩溢出罐口，圍觀信徒們也感謝太陽神賜予大地養育萬物的恩典。

印度社群文史工作者、雪蘭莪與吉隆坡歷史與文化資產協會主席陳亞才（Tang Ah Chai）向中央社表示，豐收節更貼地的說是印度坦米爾那都省（Tamil Nadu）坦米爾人（Tamils）的節慶，大馬有80%的印度裔是坦米爾人，這個節慶的慶祝活動在大馬非常普遍。

他指出，Pongal在坦米爾語中是「煮」的意思，豐收節期間，坦米爾人會在寺廟或家門外架起甘蔗，並用塗上五顏六色的陶罐煮粥，通常會煮到溢出來，象徵物資豐盛。除了甜粥外，還會準備其他傳統美食。

他說，豐收節的慶祝活動為期4天，第1天是Bhogi Pongal，感謝雷電之神英德拉（Indra）及其他神明，尤其是對大自然的感恩；第2天是Surya Pongal，獻給太陽神的活動；第3天是Maatu Pongal，感謝和祭祀牛的活動，牛是傳統農業中不可或缺的工作夥伴；第4天是Kaanum Pongal，進行家庭社交聚會，家中姐妹為兄弟祈福。

女信徒薩貢（Sagun）表示，數千年來，人們透過種植農作物以獲得食物，而太陽在其中扮演著非常重要的角色。印度人不僅會在豐收節期間向太陽神祈禱，祈求生活和收成能夠像植物一樣茁壯生長，繁榮富足，也希望全世界每個人都能過上美好的生活。這正是豐收節的深層意義。

她說，多數印度家庭會準備磚塊、木柴等所有物品，並點燃火堆，把牛奶倒入鍋中熬煮甜粥，當甜粥煮沸並不斷從鍋邊溢出時，家人們會高喊Pongallo、Pongallo、Pongallo、Pongallo，以此象徵生活充滿希望與繁榮。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

對於如何在馬來西亞傳承豐收節文化，女信徒布斯帕（Puspa）指出，她會準備各種水果和甜點等祭品，放在家中的神龕（pooja room），並與家中子女一同參與祭祀。

布斯帕表示，文化的傳承必須從日常生活中做起。印度家庭會在家門前放置香蕉葉或芒果葉，這象徵著提供氧氣，每次進出家門時，都能吸入新鮮的氧氣，這些都能讓下一代隨藉父母的身教耳濡目染，傳承印度文化。（編輯：韋樞）1140116

馬來西亞印度教徒歡慶豐收節，用五顏六色陶罐熬煮甜粥，當香氣四溢的甜粥隨劈啪作響柴火緩緩溢出，象徵豐收富足。中央社記者黃自強吉隆坡攝 114年1月16日
馬來西亞印度教徒歡慶豐收節，用五顏六色陶罐熬煮甜粥，當香氣四溢的甜粥隨劈啪作響柴火緩緩溢出，象徵豐收富足。中央社記者黃自強吉隆坡攝 114年1月16日
馬來西亞印度教徒歡慶豐收節，虔誠的教徒們在天亮之際魚貫進入莎阿南市的馬里安曼興都廟，透過供奉神像、祈禱、獻花果食物等供品與奉火（Arti），表達對神明敬意和感恩，並祈求保護與祝福。中央社記者黃自強吉隆坡攝 114年1月16日
馬來西亞印度教徒歡慶豐收節，虔誠的教徒們在天亮之際魚貫進入莎阿南市的馬里安曼興都廟，透過供奉神像、祈禱、獻花果食物等供品與奉火（Arti），表達對神明敬意和感恩，並祈求保護與祝福。中央社記者黃自強吉隆坡攝 114年1月16日
馬來西亞印度教徒歡慶豐收節，享用以五顏六色陶罐熬煮的甜粥，感謝太陽神賜予大地養育萬物的恩典。中央社記者黃自強吉隆坡攝 114年1月16日
馬來西亞印度教徒歡慶豐收節，享用以五顏六色陶罐熬煮的甜粥，感謝太陽神賜予大地養育萬物的恩典。中央社記者黃自強吉隆坡攝 114年1月16日
馬來西亞印度教徒歡慶豐收節，莎阿南市的馬里安曼興都廟在引領祈禱的樂器吹奏聲中進行火祭與沐浴儀式，祈求神明庇佑，感謝太陽神賜予的光和熱。中央社記者黃自強吉隆坡攝 114年1月16日
馬來西亞印度教徒歡慶豐收節，莎阿南市的馬里安曼興都廟在引領祈禱的樂器吹奏聲中進行火祭與沐浴儀式，祈求神明庇佑，感謝太陽神賜予的光和熱。中央社記者黃自強吉隆坡攝 114年1月16日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：