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川普赦免「絲路」毒梟 兌現競選支票

2025/1/22 17:28
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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他已赦免販毒網站「絲路」（Silk Road）創辦人伍布瑞希特（Ross Ulbricht）。

法新社報導，2015年，伍布瑞希特因策劃這個「暗網」平台而被判處終身監禁。該平台向世界各地客戶出售價值約2億美元的毒品。

伍布瑞希特化名「可怕的海盜羅伯茲」（Dread Pirate Roberts）經營「絲路」，因毒品買賣和犯罪活動被判處兩項無期徒刑。他另被控犯下5起謀殺案。

川普去年競選期間，在自由黨全國代表大會（Libertarian National Convention）發表演說時，為取得這個邊緣政黨的支持，曾允諾當選後會釋放伍布瑞希特。

川普今天表示：「我剛剛打了電話給伍布瑞希特的母親，讓她知道，為了對她和大力支持我的自由意志運動致敬，我很高興剛剛簽署了對她兒子的全面、無條件赦免。」

伍布瑞希特一案已成自由主義者圈內大事，支持者譴責這項判決是政府越權行為，違反自由市場原則。

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川普今天表示：「那些致力給他定罪的人渣，正是參與把政府武器化來對付我的那些瘋子。」

川普一再聲稱，聯邦和州對他提出的刑事指控是出於政治動機。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1140122

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