海警船航行釣島周邊天數創紀錄 日本增大型船因應

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京26日綜合外電報導）日本海上保安廳鑒於中國海警船去年有創紀錄的355天航行在釣魚台列嶼周邊海域，及發現海警船上全數搭載疑似機砲物體，將增加投入大型巡邏船等持續強化警備。

日本放送協會（NHK）報導，海上保安廳表示，中國海警船2024年有355天航行在釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）海域外側鄰接區，較2023年增加3天創統計史新高紀錄。

海上保安廳也發現，從去年6月後，可以看到所有的海警船上都搭載疑似機砲的物體。

航行在釣魚台列嶼周邊海域的海警船幾乎都是4艘編組，相關人士透露，去年12月6日首度確認4艘海警船上全數配備大型76砲。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

基於這些狀況，海上保安廳今後將持續推動強化警備作為，包括增加15艘大型巡邏船，在2029年度前達到總數91艘水準等。

海上保安廳長官瀨口良夫日前在例行記者會上說，雖然是無法預料的嚴峻狀況，但海上保安廳會跟相關部會合作冷靜因應。（譯者：黃名璽）1140126