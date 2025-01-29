越南人初一到寺廟祈福 香油錢怎麼捐看面額大小

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（中央社記者陳家倫河內29日專電）越南民眾大年初一喜歡去寺廟祈福，河內市的鎮國寺及真武觀常擠滿人。導遊提醒，參拜時穿著不可暴露，香油錢行情介於2000到5萬越南盾，小面額放供桌上，大面額投入功德箱。

越南人有過農曆年的習俗，除夕全家團圓吃年夜飯，當天深夜至大年初一則會外出拜拜討吉利。建城上千年的首都河內市有許多佛寺、廟宇、村亭，每到年節期間，人聲鼎沸的寺廟和空盪盪的街道形成強烈對比。

位於河內市中心的鎮國寺（Chua Tran Quoc）與真武觀（Den Quan Thanh）是越南民眾過年求平安的熱門去處。這兩座古剎步行不到半小時，又坐落知名景點西湖（Ho Tay）旁，非常適合走春半日遊。

河內市導遊謝氏雲鍾（Ta Thi Van Chung）表示，鎮國寺建於6世紀，最初名為開國寺（Chua Khai Quoc）；如今叫做鎮國寺意在保護國家繁榮昌盛，是越南最重要的寺廟之一，越南國家領導人常來這裡拜拜。

走進鎮國寺，首先映入眼簾的是「塔園」（Vuon Thap），園內有十多座大大小小、高矮不一的塔緊密排列著。謝氏雲鍾說，「塔園」的塔分為兩種，一是用來保存高僧圓寂後所留下的舍利，另一是建造用以象徵福報的塔。

真武觀建於11世紀李朝時期，已有上千年歷史。傳說真武觀周遭過去有座大山，山中有一隻作惡多端的九尾狐，經常吃掉村民飼養的牛，所幸真武大帝（玄天上帝）顯靈降伏九尾狐，大山則崩塌形成西湖。

謝氏雲鍾說，真武觀供奉著真武大帝，傳說可以賜給人們平安。殿內高近4公尺的真武大帝銅像，是越南最高的銅像之一，於1677年鑄造完成，展現越南古代精湛的銅鑄技藝，更受封為越南國家級寶物。

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前往越南寺廟拜拜沒有什麼特殊禁忌，但越南氣候對西方旅客來說相對溫暖，旅客衣著有時會不太恰當。謝氏雲鍾提醒，外國旅客入內穿著必須得體、莊重，若穿著過於暴露、清涼，一些寺廟會提供圍裙或披巾。

越南寺廟裡大多會置放功德箱。謝氏雲鍾表示，如果有意添香油錢，2000至5萬越南盾（約新台幣2.6元至65元）都是常見的金額。人們通常將2000或5000小面額紙鈔放在供桌上，1萬至5萬的較大面額則會投入功德箱。（編輯：陳妍君）1140129

越南人大年初一喜歡去寺廟拜拜，河內市導遊謝氏雲鍾提醒外國旅客到廟裡祈福穿著須得體，避免暴露。謝氏雲鍾（圖）背後是位於河內市的真武觀。中央社記者陳家倫河內攝 114年1月29日

越南河內鎮國寺塔園內有十多座大大小小、高矮不一的塔緊密排列著，其中以蓮台六度寶塔（中）最知名。寶塔共11層，呈六角形，高15公尺。中央社記者陳家倫河內攝 114年1月29日