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南韓：北韓1月中旬起即未在俄烏戰爭前線作戰

2025/2/4 13:31
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（中央社首爾4日綜合外電報導）南韓情報機關今天告訴法新社，先前在俄羅斯庫斯克（Kursk）前線與俄軍並肩作戰的北韓士兵，似乎自1月中旬以來就未參與戰事。烏克蘭之前聲稱，北韓已因傷亡慘重撤軍。

南韓國家情報院表示：「1月中旬以來，部署到俄羅斯庫斯克地區的北韓軍隊似乎就沒有參與戰鬥。」

情報院聲明還說：「造成這種情況的原因之一可能是傷亡慘重，但具體細節仍在觀察當中。」

烏克蘭軍方1月31日表示，部署庫斯克前線的北韓士兵在遭受重大傷亡後據信已經「撤退」。

西方、南韓和烏克蘭情報機構指出，北韓在庫斯克西部部署1萬多名士兵支援俄軍。烏克蘭去年8月在庫斯克西部發動跨境攻勢。

平壤和莫斯科都未正式證實北韓的部署，但去年俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）罕見訪問擁核的北韓時，兩國簽署的協議包括共同防禦條款。

基輔去年8月發動的攻勢占領數十個邊境聚落，是第二次世界大戰以來外國軍隊首次進入俄羅斯領土，對克里姆林宮而言是尷尬的挫折。

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北韓部署軍隊原本是為了增援俄軍，協助其驅逐烏軍，但近6個月過去了，烏克蘭仍控制俄國大片領土。

烏克蘭先前表示，在庫斯克俘虜或擊斃了多名北韓士兵。總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也曾公布審訊北韓戰俘的影片，他說，這些戰俘是在庫斯克前線俘獲。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1140204

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