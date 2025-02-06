加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
寒流7日午後南下急凍 中部以北深夜探8度
首頁 / 國際
川普2.0
川普2.0
新聞專題
川普2.03/300
首頁 / 國際

川普稱重新安置加薩巴人 北京：反對

2025/2/6 17:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北6日電）美國總統川普近日提議接管加薩地帶，並稱計劃將住在當地的巴勒斯坦人重新安置到鄰國。對此，中國外交部今天表示，反對針對加薩民眾的強制遷移。

據官媒新華社，中國外交部發言人郭嘉昆下午在例行記者會作了上述表示。

據官媒央視新聞，郭嘉昆表示，加薩是巴勒斯坦人的加薩，是巴勒斯坦領土不可分割的一部分，不是政治交易的籌碼，更不能成為弱肉強食的對象。

他說，加薩已經飽受戰火摧殘，國際社會、特別是大國，應攜手為加薩人道援助和重建雪中送炭，而不是雪上加霜。

郭嘉昆指出，中方堅定支持巴勒斯坦人民的民族合法權利，始終認為「巴人治巴」是加薩戰後治理必須堅持的重要原則，反對針對加薩民眾的強制遷移。

他進一步表示，中方願與國際社會共同努力，以「兩國方案」為根本出路，推動巴勒斯坦問題早日得到公正的政治解決，即建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都享有完全主權的獨立的巴勒斯坦國。

川普4日宣布，「美國將接管加薩走廊（Gaza Strip）」，但未詳細美國要如何將逾200萬名巴勒斯坦民眾移至他處以及如何掌控飽受摧殘的加薩地區。

外電昨天報導，川普的提議引發國際間強烈不滿，聯合國更出言告誡別在巴勒斯坦施行「種族清洗」。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）對處理巴勒斯坦人民權益的聯合國委員會發表演說時表示，「巴勒斯坦人民不可剝奪的權利，最根本的就是擁有作為人類在自己土地上生活的權利」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）預覽古特瑞斯的談話內容時告訴媒體，「任何強制人民遷移的行為，都等同於種族清洗」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）則說，任何強制巴勒斯坦人遷移的行為都令人無法接受。（編輯：周慧盈/謝怡璇）1140206

川普
川普提接管加薩計畫 以總理尼坦雅胡讚揚、伊朗反對美稱政府船隻可免費通行 巴拿馬運河管理局否認
郭嘉昆
DeepSeek掀資安疑慮遭限制 中國：反對泛化國安爭議言論多 中國證實盧沙野將任歐洲事務特別代表
川普2.0
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普提接管加薩計畫 以總理尼坦雅胡讚揚、伊朗反對
103
更多編輯台推薦新聞：