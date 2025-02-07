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與美關係緊張 哥倫比亞新闢上海航線加強對中貿易

2025/2/7 12:56
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（中央社波哥大6日綜合外電報導）哥倫比亞今天宣布，計劃新增一條新海運航線連接上海，以加強與中國之間關係。近期哥國總統裴卓才與美國總統川普為驅逐移民班機問題發生爭執。

哥倫比亞商務部表示，這條新航線從哥倫比亞的布維那文土港（Buenaventura），途經中國在秘魯投資興建的新型大港錢凱（Chancay），再橫越太平洋到達上海。

中國駐哥倫比亞大使朱京陽在社群平台X對哥國這項宣布表示樂見其成，稱這對中國和拉丁美洲第4大經濟體哥倫比亞之間的貿易來說是個「好消息」。

哥倫比亞商務部長雷耶斯（Luis Carlos Reyes）稱這是「加強兩國關係的一大步」。

法新社報導，哥國左翼總統裴卓（Gustavo Petro）與美國總統川普才為了驅逐移民問題發生激烈爭執，隨後，哥倫比亞和中國就達成上述協議。

1月26日，裴卓拒絕兩架美國軍機入境，機上載有數百名被逐出美境的哥倫比亞人。

川普為此事大怒，對哥倫比亞產品徵收25%的關稅，而哥倫比亞政府也予以回擊，之後才讓步，派出飛機將移民接回本國。

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在與川普爭執最激烈之際，裴卓責成商務部，探尋美國之外的新出口市場。

裴卓致力加強與中國關係之際，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）正在中美洲訪問，部分目的是為了制衡中國在中美洲地區日益增強的影響力。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1140207

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