加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
高虹安涉詐領助理費案高院聲請釋憲 憲法法庭裁定不受理
首頁 / 國際

稀有史特拉第瓦里小提琴 拍出3.7億元高價

2025/2/8 15:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約7日綜合外電報導）國際拍賣公司蘇富比（Sotheby's）表示，一把有3世紀以上歷史的史特拉第瓦里（Stradivari）稀有小提琴今天在紐約拍賣會以1130萬美元（約新台幣3.7億元）價格售出。

這把琴是由黃金時期的製琴師安東尼．史特拉第瓦里（Antonio Stradivari）製作。

法新社報導，蘇富比全球業務發展負責人希梅內斯（Mari-Claudia Jimenez）在聲明中說：「這把非凡的小提琴代表工藝和古典音樂史的巔峰，它無可比擬的音色和傳奇出身令收藏家和音樂家深深著迷。」

聲明提到，這把琴的買家選擇匿名。

這把被稱為「尤阿金－馬．史特拉第瓦里」（Joachim-Ma Stradivarius）的小提琴以其超凡音色聞名，是歷來拍賣第3高價的樂器。它的名稱來自曾擁有它的19世紀匈牙利收藏家尤阿金（Joseph Joachim）和華裔小提琴家馬思宏。

歷來拍賣最高價的樂器也是一把史特拉第瓦里小提琴，名為「布朗特女士」（Lady Blunt），在2011年以1590萬美元售出。

蘇富比表示：「尤阿金－馬．史特拉第瓦里出類拔萃的原因是它獨樹一幟的音色：豐潤、紛繁，充滿深度。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

這把小提琴原本屬於馬思宏，他在2009年逝世前將琴捐給母校、美國波士頓的新英格蘭音樂學院（New England Conservatory），條件是校方須將琴出售，所得當作獎學金。

在此之前，這把琴屬於尤阿金，他以與布拉姆斯（Johannes Brahms）等作曲家的合作為人所知。（譯者：曾依璇/核稿：劉淑琴）1140208

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：