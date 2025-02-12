川普鋼鋁稅掀眾怒 墨西哥加拿大歐盟斥不合理

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓/布魯塞爾11日綜合外電報導）美國總統川普宣布下個月起全面對輸美鋼鐵和鋁材課徵25%關稅，引發墨西哥、加拿大和歐洲聯盟抨擊。川普這一步，從可口可樂到航太的各個產業預計都將受到影響。

綜合路透社和法新社報導，川普昨天簽署行政命令，自3月12日起對進口鋼鐵和鋁材課徵25%關稅。消息一出，引發政商人士的反彈。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）指出，這類關稅「完全沒有正當理由」。他告訴法新社說：「我們的因應作為必定是堅定且清楚的。」

墨西哥經濟部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）敦促川普切勿「摧毀」維持了40年的北美貿易關係。他說，墨美之間鋼鋁貿易往來的得利方是華府，2024年美國享有69億美元順差，因此川普對墨西哥課徵25%關稅「不合理」。

而歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）警告，「對歐盟課徵不合理的關稅…將招致堅決且對等的反制措施」。

歐盟27國的貿易部長將於明天召開視訊會議，討論下一步；杜魯道則將另行在布魯塞爾（Brussels）與高級官員討論對策。

除此之外，美國各地的公司行號同樣對關稅恐引發的餘波示警，許多以製造業為主的企業難以計劃接下來該怎麼走，也難釐清川普是否真的會付諸行動。

歐盟美國商會（AmCham EU）發布聲明表示，此舉對大西洋兩岸的就業市場、經濟和安全都沒有好處，「造成的傷害遠遠超出鋼鐵和鋁材產業，整個供應鏈所有仰賴這類原料的企業都將受到影響」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

從可口可樂（Coca-Cola）、福特汽車（Ford）到規模較小的鋁業、航太和家電業者，預計都將受到川普這起關稅的影響。

福特汽車執行長法利（Jim Farley）表示，川普這一個決策給美國企業新增了「很多的成本和很大的混亂」。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1140212