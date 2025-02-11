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川普祭鋼鋁關稅 歐盟聲言反制訴求WTO秩序

2025/2/11 19:03
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（中央社記者田習如布魯塞爾11日專電）歐盟執委會主席范德賴恩發布聲明對川普施加鋼鋁關稅表示「深切遺憾」，強調歐盟將堅定反制不正當的關稅；主管貿易執委塞夫柯維奇也在歐洲議會訴求維護世界貿易組織（WTO）下的貿易秩序，各黨派議員則對關稅戰砲聲隆隆。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天上午在巴黎與美國副總統副總統范斯（JD Vance）會面，這場歐盟與美國新政府的首次高峰會是藉著法國主辦的人工智慧（AI）全球峰會場邊機會進行。

范德賴恩在與范斯會面前，針對川普（Donald Trump）全面對鋼鋁進口品加徵25%關稅一事發布簡短聲明。除了深切遺憾，她並指出關稅和賦稅對企業不好，對消費者更糟。

她說，「對歐盟的不正當關稅不會得不到回應，它們將引發堅定且相應的反制措施」，強調歐盟將採取行動保護經濟利益，包括工人、企業和消費者。

今天上午歐盟3大機構並在歐洲議會（European Parliament）大會對川普帶來的關稅風暴表態。

歐盟理事會（Council of EU）由輪值主席國的波蘭歐盟部長什拉普卡（Adam Szlapka）代表發言，他表示歐盟堅定支持多邊機制，過去30年WTO提供以規則為基礎的國際貿易秩序，但如今全球正轉向「以力量為基礎」，破壞貿易體系對誰都沒好處，並強調歐盟將持續推動WTO改革。

歐盟執委會主管貿易政策的塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）呼應什拉普卡的多邊機制和WTO秩序，並強調貿易夥伴彼此合作是WTO發揮效能的關鍵，而歐盟對所有國際合作機會保持開放立場。

塞夫柯維奇說，目前許多第三國找上歐盟，因為歐盟更開放、可靠、可預期，並提到印度、印尼、泰國等有望與歐盟進一步貿易合作。

對美國加徵鋼鋁關稅，他除了重申范德賴恩和執委會的聲明，也形容這是個「不幸的雙輸情境」，不但傷害美國本身產業和消費者，也會對許多第三方和全球體系帶來傷害，因此歐盟將評估損害範圍、採取回應，同時尋求與美國的建設性對話。

相較於代表歐盟27國的理事會和主掌行政的執委會，民選的歐洲議會議員發言則火力全開，反映不同黨派立場。

例如中間偏右的歐盟最大黨團「歐洲人民黨」（EPP）發言代表、瑞典籍議員瓦彭（Jörgen Warborn）表示，當中國用政府補貼、美國用關稅「以他們自己的規則行事」的此刻，歐盟必須團結並與更多國際夥伴連結，貿易反制的工具也應待溝通無效後才採用。

代表社會民主黨團（S&D）發言的西班牙籍議員培瑞斯（Iratxe García Pérez）表示，歐盟單一市場是最強力的防衛，面對美國的非法關稅，應鎖定美國的戰略重點進行反制，「國際貿易的遊戲規則不能只有一個贏家」。

由匈牙利總理奧班（Viktor Orban）等歐洲極右派領導人組成，且對川普友善的「歐洲愛國者」（PfE）黨團，由捷克籍議員多斯塔洛娃（Klara Dostalova）代表發言，她抨擊歐盟執委會對川普關稅、中國廉價進口品、能源危機等衝擊都沒有做好準備。

她批評，「美國施加關稅時，歐盟陷入深思熟慮；中國支持產業時，歐盟則支持包容性的貿易架構；當他人以利益來從事貿易，歐盟則指向進口『符合倫理道德』的香蕉」，還強調「貿易沒有朋友，只有利益」。

由義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）為主要成員的強硬右派黨團「歐洲保守及改革黨團」（ECR）同樣對川普友善，代表發言的義籍議員波拉圖（Daniele Polato）批評歐盟偽善，指出美國在前總統拜登（Joe Biden）任內也對義大利、中國大舉施加關稅，要避免與美國貿易戰應透過溝通。

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他還說，歐盟當前最嚴重的問題不是美國關稅，而是衰弱的德國經濟，並把矛頭指向歐盟的氣候政策對企業帶來成本壓力。

梅洛尼是唯一受邀並出席川普就職典禮的歐盟圈領導人，正蓄勢扮演歐盟與川普的最佳溝通者，但歐盟主流圈對此仍有疑慮。（編輯：唐佩君）1140211

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