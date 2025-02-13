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前印尼總統夫人黛薇從政 盼參選日本國會議員

2025/2/13 15:20
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（中央社東京13日綜合外電報導）時常在日本綜藝節目露面的前印尼總統夫人黛薇．蘇卡諾，昨天宣布已成立主打動物保護政策的政治團體，並計劃親自參選今年夏天舉行的參議院選舉。她透露，正在申請歸化日本籍。

今年85歲的黛薇．蘇卡諾（Dewi Soekarno）在日本東京出生，原名根本七保子，19歲結識訪問日本的印尼第1任總統蘇卡諾，22歲成為蘇卡諾的第4任妻子，丈夫病逝獄中後，黛薇一度移居國外，後來返回日本定居，現以「黛薇夫人」的暱稱活躍於日本社交圈、綜藝圈。

日本放送協會（NHK）報導，她昨天召開記者會宣布，新創立的政治團體名稱為「12和平黨」，希望透過今年夏天的參議院選舉參與國政，訴求為廢除貓狗安樂死，以及擴充愛護貓狗等動物所需的預算等。

她也指出，「希望實現人與貓狗等動物能共生的社會，將採取與現行政黨完全不同的手法參與政治，同時向國民呼籲『從愛護貓狗的精神中，思考真正的幸福與心靈的富足』」。

黛薇夫人也表示，已經展開申請手續，以便取得日本國籍，如果成功歸化，有意以比例代表區的候選人之姿參選。

富士新聞網（FNN）報導，「12和平黨」的代表（黨主席）為黛薇夫人，共同代表是企業家堀池宏，選舉對策委員長為71歲的藤川晉之助。

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藤川曾在2024年東京都知事選舉，幫助廣島縣安藝高田前市長石丸伸二籌劃競選活動，並掀起「石丸現象」。當時，石丸的團隊運用社群平台在選戰中斬獲大量支持，被外界稱為「石丸現象」。

藤川昨天也出席記者會，透露有意推出10至30名候選人出馬參選。他還說：「將在參議院拿下最少2到3席，會拿給大家看」。（譯者：楊惟敬/核稿：陳政一）1140213

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