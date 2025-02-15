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日防衛省：日本海上空連續2天發現俄軍偵察機

2025/2/15 18:42
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（中央社記者楊明珠東京15日專電）日本防衛省統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）日前表示，2月11、12日發現在日本海上空有一架俄羅斯伊留申-20偵察機。日媒以「俄軍詭異螺旋槳飛機連2天接近日本！」為標題報導。

日本的Norimono（交通工具）新聞電子報報導，伊留申-20偵察機（IL-20）是俄羅斯以四發渦輪螺旋槳伊留申伊爾-18客機（IL-18）為基礎所研發的偵察機。

日本防衛省統合幕僚監部公布的訊息指出，2月11、12日有伊留申-20偵察機自俄羅斯陸地方面飛來，飛至日本海上空朝西南方向前進，在京都府經岬外海改變航向，朝西北折返。

對此，日本航空自衛隊的北部航空方面隊等的戰機緊急升空因應。

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有關俄軍動向，日本防衛省統合幕僚監2月10日表示，日本海上自衛隊確認一艘俄國海軍情蒐艦2月1日出現在沖繩本島東南方約50公里的太平洋且向南航行。

這艘俄艦7日至8日在宮崎縣外海的鄰接區等海域，東西向徘徊，9日通過大隅海峽往東海移動。這是日本首度監測到俄艦在宮崎縣外海的鄰接區出沒。（編輯：高照芬）1140215

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