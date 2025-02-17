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真主黨領袖：以色列必須在2月18日前全面撤離黎巴嫩

2025/2/17 10:08（2/17 10:16 更新）
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以色列裝甲車去年10月在黎巴嫩作戰。（路透社）
以色列裝甲車去年10月在黎巴嫩作戰。（路透社）
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（中央社貝魯特16日綜合外電報導）黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）領袖今天表示，以色列軍隊必須在2月18日最後期限前全面撤離黎巴嫩領土，並說以色列「沒有藉口」，繼續在黎南任何哨站駐軍。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在耶路撒冷發表講話，呼籲黎巴嫩解除真主黨的武裝。

路透社報導，根據美方去年11月斡旋的停戰協議，以軍有60天時間從黎南撤軍。10月初以來，以軍一直在黎南對伊朗支持的真主黨發動地面攻勢。

消息人士上週告訴路透社，這個期限後來延長至2月18日，但以軍要求在黎南5個哨站保留部隊。

真主黨領袖卡西姆（Naim Qassem）在預錄的電視演講中表示：「以色列必須在2月18日完全撤軍，沒有任何藉口，沒有5個哨站或其他細節…這就是協議。」

卡西姆表示，2月18日之後，以色列在黎巴嫩領土上的任何駐軍，都將被視為占領軍。

卡西姆說：「大家都知道占領軍會被如何處理。」但他並未明言威脅真主黨會再度攻打以色列。

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以色列公共廣播公司12日表示，美國已授權以軍在黎南「長期」駐紮。

在卡西姆講話期間，以色列至少對黎巴嫩東部貝卡谷地（Bekaa Valley）發動了3輪空襲。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1140217

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