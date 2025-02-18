馬克宏稱為實現烏克蘭和平 安全保障須強大可靠

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（中央社巴黎18日綜合外電報導）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通電話後表示，烏克蘭和平「必須伴隨著強大而可靠的安全保障」。

法新社報導，馬克宏在社群媒體平台X上表示：「我們尋求烏克蘭實現強大而持久的和平。為實現此一目標，俄羅斯必須停止侵略，同時必須為烏克蘭人提供強大而可靠的安全保障。」

馬克宏表示：「否則，這項停火協議就有可能落得像明斯克協議（Minsk agreements）那樣的下場。」明斯克協議指的是為尋求解決2014年與2015年烏東紛爭，在白俄羅斯首都明斯克簽訂的停火協議。

川普總統大幅更動美國對烏克蘭政策，馬克宏在巴黎與歐洲領袖舉行緊急會議討論如何應對。

歐洲領袖擔心川普想與俄羅斯和談，但談判中沒有涉及烏克蘭，遑論歐洲聯盟（EU）。

澤倫斯基在自己的社群媒體貼文表示，馬克宏簡述與歐洲領袖會談情況，他們對如何實現和平，有著「共同願景」。

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澤倫斯基在社群平台X表示：「我們有一個共同願景：安全保障必須強大而可靠。」

「任何沒有此類保證的決定，例如脆弱的停火，都只會讓俄羅斯的欺騙再次得逞，並成為俄羅斯對烏克蘭或其他歐洲國家發動新戰爭的前奏。」（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1140218