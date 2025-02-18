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以色列財長：哈瑪斯必須繳械並離開加薩

2025/2/18 12:23
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（中央社耶路撒冷17日綜合外電報導）以色列極右翼財政部長史莫特里奇（Bezalel Smotrich）今天表示，哈瑪斯（Hamas）武裝分子必須交出武器，並離開加薩。

法新社報導，史莫特里奇在內閣會議召開前發表上述談話。這場會議是要討論以色列和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯下一階段的休戰。

史莫特里奇在影片聲明中表示，將要求部長們對美國總統川普的計畫「舉行投票」，以色列也必須「對哈瑪斯發出明確的最後通牒：立即釋放所有人質，離開加薩前往其他國家，並放下武器」。

史莫特里奇呼應川普和總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的說法表示：「如果哈瑪斯拒絕最後通牒，以色列將打開地獄之門。」

川普的計畫缺乏細節，但因呼籲美國「接管」加薩，在埃及和約旦等其他國家重新安置巴勒斯坦人，引發國際社會的廣泛憤怒。

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史莫特里奇表示，以色列應該「徹底征服」這片領土。

根據以色列媒體報導，安全內閣今晚召開會議，討論1月19日開始的脆弱停火第二階段。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1140218

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