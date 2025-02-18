海底電纜頻傳破壞 聯合國：8成是捕魚或下錨造成

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（中央社日內瓦18日綜合外電報導）有關波羅的海海底電纜疑似遭到蓄意破壞的相關報導和評論很多，但聯合國（UN）表示，到目前為止，海底電纜的破壞最多是由拖網漁船造成，而不是間諜船。

法新社報導，近幾個月來在波羅的海發生幾起備受矚目的海底通訊和輸電電纜遭破壞事件，西方官員曾指控是俄羅斯船隻所為。

聯合國旗下國際電信聯盟（International Telecommunication Union，ITU）副主席拉曼瑙斯卡斯（Tomas Lamanauskas）接受法新社訪問時表示：「人們對（海底）電纜韌性的關注度顯然增加，…顯示這項我們如此依賴的基礎設施有多重要。」

海底電纜的損壞並不少見。根據國際電纜保護委員會（International Cable Protection Committee，ICPC）的數據，全球平均每年發生150到200起故障事件，相當於每週發生3起左右。

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儘管新聞經常報導疑似對海底電纜的惡意活動，但拉曼瑙斯卡斯強調，所有有記錄的損壞事件當中，8成是捕魚或下錨造成，其他原因包括自然災害、老化、磨損和設備故障等。

拉曼瑙斯卡斯指出，由於海底電纜的重要性與日俱增，因此「每次事件和每次割壞都明顯更受矚目」。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1140218