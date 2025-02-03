波羅的海光纖電纜遭破壞是意外 瑞典將釋放保加利亞船隻

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（中央社斯德哥爾摩3日綜合外電報導）瑞典檢方今天排除1條1月破損的波羅的海海底光纖電纜是遭到蓄意破壞，認定是意外造成。檢方並表示，將釋放事件發生後遭到扣留的1艘保加利亞船隻。

法新社報導，1條連接北歐國家瑞典與波羅的海國家拉脫維亞的海底光纖電纜1月26日被發現破損，位置在瑞典領海內至少50公尺深處，這條電纜屬於拉脫維亞國家廣播電視中心（Latvia State Radio and Television Centre，LVRTC）。

事發後瑞典當局扣押懸掛南歐國家馬爾他國旗的船隻韋任號（Vezhen），這艘船屬於巴爾幹半島國家保加利亞的航運商NaviBulgar，其執行長已否認有任何不法行為。

瑞典檢察總署（Swedish Prosecution Authority）今天發布聲明表示：「有關波羅的海海中介於瑞典和拉脫維亞之間的1起電纜破損事件，調查已澄清這並非一起惡劣的暗中破壞。」

檢方還說，他們已做成決定，對於「疑似涉入這起電纜破損事件的船隻取消扣押」。

瑞典檢察官朱維斯特（Mats Ljungqvist）表示：「造成這起電纜破損的原因，已確立是天候狀況加上設備與航海技術不足。然而，我們也一直能確立是遭到扣押的這艘船造成電纜破損。」

自從俄羅斯2022年2月對歐洲鄰國烏克蘭發動全面侵略後，波羅的海一帶緊張情勢升溫。先是在2022年9月，將俄國天然氣輸送至歐洲的北溪天然氣管線（Nord Stream）海底部分發生連串爆炸，造成管線破裂，至今原因仍未確定。

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其後在2023年10月，1條連接北歐國家芬蘭和波羅的海國家愛沙尼亞的海底天然氣管線遭到1艘中國貨輪的錨損壞後，也暫停運作。

到了去年11月17至18日，又發生在瑞典海域有2條電信纜線被切斷。12月25日再發生芬蘭與愛沙尼亞間的Estlink 2輸電纜線和4條電信纜線遭到損壞。（譯者：張正芊）1140203