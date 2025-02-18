韓國出口創新高 智庫憂川普關稅炸彈影響

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（中央社記者廖禹揚首爾18日專電）韓國2024年出口額達6838億美元，再創歷史新高，但韓國智庫預測，重掌白宮的川普政府若普遍對韓國製品課徵10%到20%，可能導致出口額減少8.4%至14%。

據韓國貿易協會及產業通商資源部統計，韓國2024年出口額達到6838億美元（約新台幣22兆元），較前一年增加8.2%，刷新歷史紀錄。雖然沒有達到年度7000億美元的目標，但在內需、投資、匯率等多數經濟指標低迷的狀況下，表現格外亮眼。

不過，川普政府即將祭出的關稅措施將成為韓國繼續朝7000億美元大關前進的一大風險。

韓國產業研究院推測，若川普政府實施10%到20%的普遍關稅，其中韓國對美國出口額可能減少8.4%至14%。韓國開發研究院（KDI）也指出，川普政府快速提高關稅措施，不只可能影響韓國出口，整體經濟成長率都可能不如預期。

觀察2024年韓國對美國主要輸出品項，以汽車及半導體為最大宗，分別達347.44億美元及106.8億美元，其中汽車對美出口在整體出口額占比高達49.1%，受到關稅衝擊的可能性更高。

川普政府目前已宣布對進口鋼鐵全面課徵25%關稅，並表示最快將在4月2日針對汽車課徵關稅。預計檢討至4月的對等關稅措施會如何實施也是未知數。

韓國雖與美國簽有自由貿易協定（FTA），但外界認為，川普政府可能對韓國這個第8大貿易逆差國，以非關稅壁壘為由對來自韓國的進口產品課徵關稅。

為了因應可能到來的關稅風暴，韓國政府宣布將提供出口企業一系列金融支援，包括史上規模最大的366兆韓元（約新台幣9兆元）貿易金融支援，對中小企業優先提供顧問、尋找替代市場等專案服務，並提高貿易保險額度。

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對於可能因為關稅提高，將生產基地轉移至美國的業者，預計也將提供海外投資資金借貸保障；同時對受波及而轉移回國內的業者提供稅額減免。

而從長期目標來看，韓國政府希望將目前集中於美國及中國的出口市場，擴大轉移至主要位於南半球的新興國家與開發中國家。（編輯：唐佩君）1140218