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駐波蘭代表處舉辦酒會 跨黨派議員堅定挺台

2025/2/21 21:09（2/21 21:21 更新）
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駐波蘭代表劉永健（中）主持「波台國會友台小組」酒會，波蘭跨黨派議員出席踴躍堅定挺台。（駐波蘭代表處提供）中央社記者彭維楀華沙傳真 114年2月21日
駐波蘭代表劉永健（中）主持「波台國會友台小組」酒會，波蘭跨黨派議員出席踴躍堅定挺台。（駐波蘭代表處提供）中央社記者彭維楀華沙傳真 114年2月21日
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（中央社記者彭維楀華沙21日專電）駐波蘭代表處20日舉辦「波台國會友台小組」酒會，並特別邀請「波烏國會小組」成員參與，共吸引近60名波蘭跨黨派參、眾議員出席，展現波蘭對台灣的強力支持。

包括波蘭參議院副議長卡敏斯基（Michał Kamiński）及波台國會小組主席圖斯科拉斯基（Krzysztof Truskolaski）等重量級政界人士皆出席，表達對台海和平穩定及台灣國際參與的關切，並強調台波兩國應進一步加強經貿、科技及人道合作。

駐波蘭代表劉永健致詞表示，台灣與波蘭同為民主價值的堅定捍衛者，兩國共享理念相近的夥伴關係。他感謝友台小組過去兩年來持續發表聯合聲明，支持台灣的國際參與，並關注台海和平發展。

劉永健指出，波蘭是台灣在中東歐地區最重要的貿易夥伴，雙方在半導體、中小企業、綠色能源、人工智慧及網路安全等領域有極大的合作潛力，並期待未來能深化雙邊經貿交流。並期盼波蘭能支持台灣與歐盟簽署「經濟夥伴協定」（EPA），推動雙邊經濟繁榮發展。

此外，他表示，台灣將持續提供烏克蘭人道援助，並參與戰後重建，以實際行動展現對自由民主陣營的支持。

另他強調，中國長期刻意扭曲聯合國大會第2758號決議，並試圖將其與「一中原則」掛鉤，以阻擋台灣參與國際組織。然而，該決議從未提及台灣，也未排除台灣加入聯合國體系，更未授權中國代表台灣。

卡敏斯基致詞時表示，波蘭與台灣共享自由、民主等普世價值，以及共同嚮往和平的核心價值。台灣和烏克蘭都站在捍衛民主、抵抗極權政體的前緣，應攜手合作促進世界和平繁榮。

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圖斯科拉斯基則表示，波台小組是波蘭國會中規模最大的雙邊友好團體，未來將持續推動台灣國際參與，關注台海局勢，並透過強化經貿、科學與文化交流，深化兩國夥伴關係。他歡迎劉永健履新，並承諾波蘭將以具體行動支持台灣，不僅在國際場域發聲，也將積極促成雙邊更緊密的合作機制。

這場酒會再次展現波蘭對台灣的堅定支持，波台合作將不僅限於政治與經貿領域，更將延伸至科技、能源與人道援助等多方面。（編輯：唐佩君）1140221

駐波蘭代表處舉辦酒會，波台國會友台小組主席圖斯科拉斯基致詞表示持續支持台灣參與國際組織並關切台海和平穩定。（駐波蘭代表處提供）中央社記者彭維楀華沙傳真 114年2月21日
駐波蘭代表處舉辦酒會，波台國會友台小組主席圖斯科拉斯基致詞表示持續支持台灣參與國際組織並關切台海和平穩定。（駐波蘭代表處提供）中央社記者彭維楀華沙傳真 114年2月21日
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