波羅的海3國持續援烏 愛沙尼亞將捐1萬枚砲彈

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（中央社記者游堯茹維爾紐斯23日專電）俄烏戰爭屆滿3年，波羅的海3國立場堅定，持續援烏。愛沙尼亞總理麥克爾宣布向烏克蘭提供1萬枚155毫米炮彈及75萬份糧食包；立陶宛「Radarom」募捐活動再籌逾360萬歐元，將用於購買無人機設備捐贈烏克蘭。

愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）報導，麥克爾（Kristen Michal）22日在一場公開演講活動上宣布，政府決定採購1萬枚炮彈，會儘快提供給烏克蘭，國防軍也將從儲備中提供75萬份糧食包。此外，愛沙尼亞還將向烏克蘭提供價值1億歐元的本國國防工業產品。

麥克爾另在社交媒體X上發文表示，「烏克蘭的未來應由烏克蘭決定，你們可以永遠信賴愛沙尼亞的支持。」

愛沙尼亞外交部長薩克納（Margus Tsahkna）指出，支持烏克蘭的行動必須加快，並擴大規模。

薩克納在外交部發布的聲明中表示：「愛沙尼亞政府決定增加對烏克蘭的軍事援助，額外提供2500萬歐元，證明我們是一個可靠的夥伴，並且樹立了榜樣。」

俄羅斯與美國上週開始談判，討論結束戰爭，但烏克蘭代表團未獲邀參與。

薩克納強調：「烏克蘭須有權拒絕任何不適合它的協議。」他進一步指出，愛沙尼亞政府的決定是「明確表達愛沙尼亞和歐洲仍然致力於回應烏克蘭需求的舉措。」

他補充：「我們必須共同加強烏克蘭的地位，並對俄羅斯施加更大壓力。目前局勢緊迫，每一刻都至關重要。」

立陶宛的民間援烏組織「藍/黃」（Blue/Yellow）、立陶宛國家廣播電台（LRT）、自由電視（Laisvės TV）等單位2月發起第3波「Radarom」無人機籌資計畫，於3日至24日間向民間小額募資，目前已籌得超過360萬歐元（約新台幣1.2億元）。活動籌集的資金用來購買由立陶宛與烏克蘭廠商製造的無人機和反無人機裝備，贈與烏克蘭軍隊使用。

拉脫維亞公共媒體（LSM+）報導，拉脫維亞民間慈善組織捐贈20輛二手車，其中滿載無人機、充電站、電腦等價值逾20萬歐元的物資，於20日出發至烏克蘭。

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拉國的國有電力公司 Latvenergo 為支持烏克蘭，改裝一批原先用於森林和田野工作的車輛，供前線使用，目前已交付60輛給烏克蘭，這次再運送6輛。

此外，除了支持前線士兵，拉脫維亞捐贈的60台筆記型電腦，也將幫助無法正常上課的烏克蘭學童遠端學習。（編輯：韋樞）1140224