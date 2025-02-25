委內瑞拉反對派：數月內第4名成員獄中過世

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（中央社卡拉卡斯24日綜合外電報導）委內瑞拉反對派領袖馬查多今天表示，他們的資深成員艾拉烏喬已離世，為去年11月以來第4名在獄中過世的成員。艾拉烏喬是在委內瑞拉總統馬杜洛去年爭議性連任後遭逮捕。

法新社報導，馬查多（María Corina Machado）在社群平台X一則貼文指出，馬杜洛（Nicolas Maduro）政府「暗殺」艾拉烏喬（Reinaldo Araujo）。

馬查多在貼文中寫道：「艾拉烏喬有嚴重的健康問題，但被拒就醫協助。直到今天，一切都太晚了。」

艾拉烏喬於1月9日被捕，就在馬杜洛宣誓連任的前一天。

馬杜洛在去年7月選舉後，宣稱自己贏得第3個6年任期，但委國反對派和國際社會許多國家都稱馬杜洛竊取選舉結果。

對馬杜洛政權友好的委內瑞拉國家選舉委員會（CNE）稱馬杜洛當選，但未提供計票細節。反對派則稱他們的候選人龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez Urrutia）才是真正贏家。

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馬杜洛宣稱勝選引發委國大規模抗議活動，在當局鎮壓下，造成28人死亡，有2400人入獄；其中約500人還在關押中，而人權組織稱當局仍在逮捕異議人士。

根據委內瑞拉非政府組織「刑事司法論壇」（Foro Penal）說法，委內瑞拉目前關押1061名「政治犯」。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1140225