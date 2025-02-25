美若祭對等關稅衝擊 學者指印度非目標或較不悲觀

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（中央社記者李晉緯新德里25日專電）專業機構評估若美國實施對等關稅，受創最深的可能是印度；但印度學者謝鋼認為，印度仍在與美國協商，變數還很多，且川普鎖定的是墨西哥、加拿大、中國，印度不是被針對的目標，因此情況或許沒有那麼悲觀。

國際評比機構「標普全球」（S&P Global）報告指出，一些亞太地區國家對美國產品所徵收的關稅，明顯高於美國對這些國家產品收的關稅，這些國家可能會因此遭到報復，而根據其研究，受美國這項政策影響最大的國家，依序是印度、韓國、泰國。

不過標普全球也強調，目前的情況未明，因為要對貿易夥伴徵收多少關稅，川普政府有極大的自由裁量權，且最終的方案可能會因各國與美方的雙邊談判結果而定。

印度尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University, JNU）國際問題研究院院長謝鋼（Srikanth Kondapalli）接受中央社記者訪問時表示，他認為眼前的情況很複雜，唯一可以確定的是，川普在關稅這件事上給予各國極大的壓力，印度方面也有包括經貿、金融、經濟相關的官員正在討論要怎麼因應，因此情況還不明朗。

但謝鋼提到，印度總理莫迪（Narendra Modi）與川普的關係很好，近期也到華府拜訪川普，期間印度與美國達成了一些共識，包括在川普批評印度關稅過高的情況下，設下雙方在未來幾年內，雙邊貿易額達到5000億美元的目標，也將採購更多的能源、軍備。

且印度與美國未來將在科技上有更深的連結，尤其兩國已經簽署了幾項有關半導體產業的協議，包括太空科技、科學等領域，印度與美國在未來幾年內就會有更緊密的合作，這些都是印度未必會大受美國關稅打擊的訊號。

謝鋼說：「從另一個面向來看，川普的主要目標是墨西哥、加拿大、中國，他一直以來針對的都不是印度，所以我覺得情況還會變動，因為印度不是他的目標」，而雖然歐洲國家也是川普的目標，但他會要求那些國家增加對美國的軍購費用，所以影響也不至於太大。

除此之外，謝鋼也從川普的幾個核心態度出發，分析美國對印度徵收關稅的走向。

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首先是川普在外交上走「交易型」（transactional）路線，美方認為印度的關稅對美國公司不利，因此川普已經為此對印度施壓，在印度沒有太大反彈的情況下，川普覺得不吃虧，在關稅上也不至於下手太重，而在川普「讓美國再次偉大」（Make America Great Again, MAGA）的思維下，如果印度願意讓一些高階製造業轉往美國落腳，川普也可能會在關稅議題上，給予印度正向的回應。

謝鋼提到，唯一有變數的是川普「美國優先」（America First）的方針，因為這對印度來說是有利害關係的，畢竟若永遠是「美國第一」，別的國家沒有立足點，沒辦法與美國競爭，這將會是一大損失。（編輯：唐佩君）1140225