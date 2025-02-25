加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
經典賽資格賽台灣爭最後晉級機會 王博玄打1棒、高宇杰指定打擊
首頁 / 國際
川普2.0
川普2.0
新聞專題
川普2.01/300
首頁 / 國際

美若祭對等關稅衝擊 學者指印度非目標或較不悲觀

2025/2/25 18:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李晉緯新德里25日專電）專業機構評估若美國實施對等關稅，受創最深的可能是印度；但印度學者謝鋼認為，印度仍在與美國協商，變數還很多，且川普鎖定的是墨西哥、加拿大、中國，印度不是被針對的目標，因此情況或許沒有那麼悲觀。

國際評比機構「標普全球」（S&P Global）報告指出，一些亞太地區國家對美國產品所徵收的關稅，明顯高於美國對這些國家產品收的關稅，這些國家可能會因此遭到報復，而根據其研究，受美國這項政策影響最大的國家，依序是印度、韓國、泰國。

不過標普全球也強調，目前的情況未明，因為要對貿易夥伴徵收多少關稅，川普政府有極大的自由裁量權，且最終的方案可能會因各國與美方的雙邊談判結果而定。

印度尼赫魯大學（Jawaharlal Nehru University, JNU）國際問題研究院院長謝鋼（Srikanth Kondapalli）接受中央社記者訪問時表示，他認為眼前的情況很複雜，唯一可以確定的是，川普在關稅這件事上給予各國極大的壓力，印度方面也有包括經貿、金融、經濟相關的官員正在討論要怎麼因應，因此情況還不明朗。

但謝鋼提到，印度總理莫迪（Narendra Modi）與川普的關係很好，近期也到華府拜訪川普，期間印度與美國達成了一些共識，包括在川普批評印度關稅過高的情況下，設下雙方在未來幾年內，雙邊貿易額達到5000億美元的目標，也將採購更多的能源、軍備。

且印度與美國未來將在科技上有更深的連結，尤其兩國已經簽署了幾項有關半導體產業的協議，包括太空科技、科學等領域，印度與美國在未來幾年內就會有更緊密的合作，這些都是印度未必會大受美國關稅打擊的訊號。

謝鋼說：「從另一個面向來看，川普的主要目標是墨西哥、加拿大、中國，他一直以來針對的都不是印度，所以我覺得情況還會變動，因為印度不是他的目標」，而雖然歐洲國家也是川普的目標，但他會要求那些國家增加對美國的軍購費用，所以影響也不至於太大。

除此之外，謝鋼也從川普的幾個核心態度出發，分析美國對印度徵收關稅的走向。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

首先是川普在外交上走「交易型」（transactional）路線，美方認為印度的關稅對美國公司不利，因此川普已經為此對印度施壓，在印度沒有太大反彈的情況下，川普覺得不吃虧，在關稅上也不至於下手太重，而在川普「讓美國再次偉大」（Make America Great Again, MAGA）的思維下，如果印度願意讓一些高階製造業轉往美國落腳，川普也可能會在關稅議題上，給予印度正向的回應。

謝鋼提到，唯一有變數的是川普「美國優先」（America First）的方針，因為這對印度來說是有利害關係的，畢竟若永遠是「美國第一」，別的國家沒有立足點，沒辦法與美國競爭，這將會是一大損失。（編輯：唐佩君）1140225

川普
熱錢出走股匯雙挫 新台幣貶8.5分收32.795元美縮減東南亞援助 印尼學者：台灣應趁勢投入
川普2.0
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美俄擬討論削減一半軍費 北京稱其國防支出有限
19
更多編輯台推薦新聞：