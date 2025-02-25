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菲低調渡過人民力量紀念日 府：無意抹去民眾記憶

2025/2/25 18:48
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（中央社記者林行健馬尼拉25日專電）菲律賓今天平靜渡過1986年人民力量革命紀念日，沒有放假也沒有盛大活動。菲律賓總統府馬拉坎南宮表示，無意抹去菲律賓民眾對這一天的記憶，民眾仍可自由參與紀念活動。

1986年2月22日，數百萬菲律賓人在天主教會號召下齊聚乙沙大道（EDSA），以肉身抵擋坦克和軍隊，並於25日不流血推翻執政20年的前總統老馬可仕（Ferdinand Marcos），被稱為「人民力量革命」。

時隔36年後，2022年5月9日菲律賓總統大選，老馬可仕之子小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）當選總統，重返馬拉坎南宮。

今天早上，菲律賓歷史委員會、地方官員及少數民眾，在乙沙大道的人民力量革命紀念碑舉辦升旗及紀念活動，馬拉坎南宮也未如前幾任政府一樣，發布官方文告或紀念聲明。

去年，由於人民力量革命紀念日剛好就是星期天，馬拉坎南宮未將這一天列為「特別非工作假日」。今年，馬拉坎南宮僅將人民力量革命紀念日列為「特別工作日」，沒有放假。

馬拉坎南宮新聞官卡斯楚（Claire Castro）今天在記者會上說，小馬可仕政府未阻止任何團體紀念人民力量革命第39週年，今天作為「特別工作日」就是鼓勵民眾紀念和參與人民力量革命的相關活動。

卡斯楚說，歷史就是歷史，即使是總統也無法塗抹歷史。

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數所天主教學校今天自主宣布放假，部分學校也掛上象徵人民力量革命的黃彩帶，提醒年輕人勿忘歷史。

卡斯楚說，這證明了小馬可仕並未阻止任何團體紀念人民力量革命。（編輯：陳承功）1140225

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