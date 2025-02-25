加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／西班牙6局下陽春砲追分 台灣5比3領先
首頁 / 國際

法總理出席巴黎農博會 與工會面談「農業前瞻法案」

2025/2/25 20:20（2/25 20:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
法國總理白胡24日出席巴黎農業博覽會，與4大農民工會閉門面談「農業前瞻法案」，並與青年農民舉行圓桌論壇。中央社記者李若韻巴黎攝 114年2月25日
法國總理白胡24日出席巴黎農業博覽會，與4大農民工會閉門面談「農業前瞻法案」，並與青年農民舉行圓桌論壇。中央社記者李若韻巴黎攝 114年2月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李若韻巴黎25日專電）法國總理白胡24日出席巴黎農業博覽會，與4大農民工會閉門面談「農業前瞻法案」，承認並非所有農業問題都已解決。年輕世代農民回應，法案的通過不該只是象徵性訊息，應包含具體可執行的內容。

巴黎農業博覽會（SIA, Salon International de l'Agriculture）今年為第61屆，於2月22日至3月3日在巴黎凡爾賽門國際會議中心舉行。

在上屆受到農民強烈抗議整整1年後，法國國會趕在農博會開幕前兩天（2月20日）通過「農業前瞻法案」（LOA, Loi d’Orientation Agricole）以回應訴求。此法案關於捍衛法國糧食與農業主權、並促進農業世代交替。此外，基於維護法國農業利益，將放寬部份環境保護的限制。

白胡（François Bayrou）24日上午8點進入巴黎農博會，與4大農民工會進行閉門面談，分別為最大的政策保守派「全國農人工會聯盟」（FNSEA）、以農民利益優先的「鄉村協調」（Coordination rurale）、左翼反全球化注重環境正義的「農民聯盟」（Confédération paysanne）、與強調年輕新世代的「青年農民組織」（Jeunes agriculteurs）。

法國媒體形容此面談目的在平息憤怒，對於法國農民正面臨的地緣政治危機卻避重就輕。

白胡於會後表示：「與4大工會面談時氣氛積極，農民主席們肯定政府在『農業前瞻法案』上做的努力與決定，我們已共同建立基礎。目前仍要改善『價格』與『收入』，並關注『水資源』的問題，我必須承認，並非所有農業問題都已解決，接下來仍有許多法案尚待審查。」

「全國農人工會聯盟」的主席羅梭（Arnaud Rousseau）向費加洛報（Le Figaro）表示：「我們支持白胡所提出的『放鬆限制』，並認同生產主義路線。」

「鄉村協調」的副主席何畢耶爾（Amélie Rebière）向巴黎人報（Le Parisien）表示，談論糧食主權當然很好，但如何恢復主權還有待觀察，希望白胡與農業部長杰內瓦（Annie Genevard）已經掌握情況。

「農民聯盟」的發言人瑪宏多拉（Laurence Marandola）向各媒體批評：「政府將焦點放在法國糧食主權，卻忽略不同農民所擁有的生產力、資源限制與分配問題。」她並認為杰內瓦完全否認生態問題，漠視已在農場採取行動的農民。

「青年農民組織」的主席霍瑞爾（Pierrick Horel）向獨立調查媒體Mediapart表示：「政府通過『農業前瞻法案』不應只成為農博會前象徵性的決策，卻沒有具體實施的內容。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

白胡在22日下午持續在農博會進行圓桌論壇，他向年輕農夫們表示法國不能沒有農業與農夫。白胡說：「政府必須確保農民擁有合理的收入，並且不會被繁複的法規與不停變更的標準給壓垮。然而，現代農業需要比過去更多的想像力和組織互動，以適應市場和生產條件。」

杰內瓦則在法國農業部展區上強調：「法國農業需要生產更多、吃得更好。」（編輯：唐佩君）1140225

法國總理白胡（圖中持麥克風者）24日出席巴黎農業博覽會，他當日並與工會面談「農業前瞻法案」。其旁為法國農業部長杰內瓦。中央社記者李若韻巴黎攝 114年2月25日
法國總理白胡（圖中持麥克風者）24日出席巴黎農業博覽會，他當日並與工會面談「農業前瞻法案」。其旁為法國農業部長杰內瓦。中央社記者李若韻巴黎攝 114年2月25日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：