日本岩手山林火災未歇 約550人接獲撤離指示

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（中央社東京26日綜合外電報導）日本岩手縣大船渡市發生山林火災1週後，火勢昨天幾乎已被壓制，不過當天又發生其他山林火災，導致當局今天上午重啟滅火行動，並持續要求周邊居民約550人疏散。

日本放送協會（NHK）報導，昨天發生的山林火災，範圍橫跨岩手縣陸前高田市與大船渡市。

當地居民昨天下午3時20分左右通報，「燃燒垃圾的火似乎延燒到」陸前高田市小友町的山林。消防單位接獲通報後開始滅火，不過火勢已延燒到數個地方，並擴大到鄰近的大船渡市末崎町。

岩手縣的消防單位表示，打火行動持續到今天凌晨，火勢雖然減弱，但尚未完全撲滅；自衛隊等單位的直升機今晨從空中確認，現場有數個地方冒煙，今天上午8時左右重啟滅火作業。

目前尚未傳出人員受傷的消息，不過大船渡市府與陸前高田市府擔憂火勢恐延燒到周邊住宅，昨天已各自要求轄內的末崎町162個家戶共391人，以及小友町71個家戶共155人避難。

截至今天上午6時，有14個家戶，共35人疏散至避難所。

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日本氣象廳本月18日起，已針對大船渡市與陸前高田市在內的岩手縣南部沿岸地區發布乾燥注意報。

大船渡市三陸町2月19日中午左右發生山林火災，當地消防單位於昨天下午3時過後宣布，已大致撲滅並控制火勢；岩手縣政府說明，這場山林火災燒燬約324公頃的土地，目前未傳出人員受傷或建築物受損的消息。（譯者：楊惟敬/核稿：徐睿承）1140226