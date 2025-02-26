豐田車價指數 窺見日本薪資追不上物價現狀

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（中央社東京26日綜合外電報導）日經報導，豐田汽車一款車上市時被定位為「大眾車」，也確實一度名實相副，但目前售價已從過去僅占平均年薪約1/4漲到逾半水準，可以窺見日本薪資追趕不上物價上漲的現狀。

日本經濟新聞報導，日本汽車製造商豐田汽車旗下一款大眾車款，反映出日本的貧困現象。從該車款對比當時日本平均年薪的比值計算出的「價格指數」來看，過去車價一度低到僅占年薪不到3成，但現在比值升高到逾5成，跟該車款至今仍僅占美國人平均年薪約3成的差距顯而易見。

回顧這款大眾車的象徵歷史，可以看出日本薪資追趕不上物價上漲的現況。

豐田1966年10月推出該車款的第1代，當年新車售價49萬5000日圓，相對當年平均年薪54萬8500日圓的比值為0.9，可看出是消費者難以入手的水準。

到了被稱為「一億總中流時代」（日本約一億人口自認是中產階級）的1979年，豐田推出該車款的第4代，儘管售價漲到第1代的約1.7倍、約85萬日圓，但因為日本平均年薪也快速增加到279萬日圓，所以價格指數為0.3。

隨著日本薪資水準持續上升，1982年該價格指數來到最低的0.27，大約相當於1/4年薪水準。也是在這一年，該車款累計銷量突破1000萬輛大關，成為日本具代表性的大眾車款之一。

不過，到2019年推出的第12代時，其價格指數已上升到0.55，面對要價平均年薪逾半的車款，已不能說是大眾車了。

而之所以出現這種情況，就是過去持續增加的薪資，在經歷泡沫經濟破滅等後持續停滯，也就讓過去的大眾車變成遙不可及的車款。

相對於日本，對美國人來說，這款車一直以來都是容易入手的車款。

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根據經濟合作暨發展組織（OECD）等單位的數據，美國人2023年平均年薪約8萬美元，而該車款售價約2萬7000美元，其價格指數在2019年以來的5年間，大致維持在0.3左右。

雖然截至2023年止的5年內，該車款在美售價上漲逾兩成，但美國人平均年薪同樣增加兩成。（譯者：黃名璽）1140226