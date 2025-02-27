哈瑪斯向紅十字會移交4人質遺體 等待以色列釋囚

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（中央社耶路撒冷27日綜合外電報導）以色列安全官員今天告訴法新社，巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）已向紅十字會（Red Cross）移交4具遺體；哈瑪斯高層則說，這些是4名以色列人質遺體。

法新社報導，這名安全官員說：「哈瑪斯已向紅十字會運送4具遺體。」哈瑪斯高層談到這些是人質遺體，稱「4具遺體剛在不久前移交，我們正在等待巴勒斯坦囚犯獲釋」。

路透社引述以色列衛生部說法報導，以色列法醫團隊預計在加薩走廊（Gaza Strip）邊境確認遺體身分。

哈瑪斯歸還遺體時未舉行儀式。他們先前在加薩群眾面前舉行儀式，迫使活著的人質上台示眾，並且展示裝有遺體的靈柩，此舉招致以色列和聯合國等強烈批評。

哈瑪斯本月22日舉行這類儀式移交6名人質後，以色列拒絕釋放600多名巴勒斯坦囚犯及被拘留者。

根據哈瑪斯消息人士說法，預定獲釋的巴勒斯坦囚犯包括在加薩被捕的445名男性、24名女性和未成年人，以及151名因襲擊以色列人致死而被判無期徒刑的囚犯。

現場畫面顯示，一輛搭載部分獲釋巴勒斯坦囚犯的巴士離開約旦河西岸（West Bank）的以色列奧佛監獄（Ofer Prison），幾分鐘後抵達雷馬拉市（Ramallah）。

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這些人下了車，受到數百名聚集在外面的群眾歡呼，一些穿綠外套和戴頭巾的獲釋男子被群眾高高舉起。

目前尚不清楚下一批被拘留者何時會獲釋。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1140227