美泰金色眼鏡蛇軍演登場 模擬救災與人道救援

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（中央社記者呂欣憓北柳府27日專電）邁入第44屆的美泰聯合金色眼鏡蛇軍演在泰國登場，今天進行人道協助和災難救援演練。在當前災難頻傳的時刻，讓各國災難救援專家交換經驗與意見，增強各國在行動中的協調能力。

2025年的「金色眼鏡蛇」（Cobra Gold）美泰聯合軍演2月25日登場，持續至3月7日，除了美國和泰國外，還有新加坡、日本、印尼、馬來西亞和韓國等國全程參演，中國、印度和澳洲有限度參與，另外還有20多國派員觀摩，參與演習的美軍人員約3200人，全體參演人員共8000多人。

金色眼鏡蛇始於1982年，是東南亞歷史最悠久、規模最大的多國軍事演習，今年的聯合軍演有三大重點，第一個是指揮和控管演習，今年加入了太空和網路的演習；第二個是人道民事協助行動，第三個是加強區域關係和加強協調互通能力的實戰訓練行動。

今天登場的是在北柳府（Chachoengsao）的人道協助和災難救援，模擬發生自然災害如洪水、人為災害如火燒車和大樓倒塌時的災難救援行動，另外也模擬軍事衝突中的人道救援行動。這場演習讓各國的災難救援專家可以交換經驗與意見，增強各國在救援行動中的協調能力。

今天這場演習由泰國武裝部隊司令頌威（Songwit Noonpackdee）和美國華盛頓州國民兵陸軍指揮官艾可（Michael Ake）共同主持，共465人參演，包括泰國出動軍警和民間團體共358人、美國25人、印度13人、韓國35人、中國8人、日本16人、馬來西亞4人以及新加坡6人等。

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頌威在演習開始前的會議中指出，演習的內容其實就是大家面對的真實世界，例如去年泰國北部就發生了近年最嚴重的水災，演練的重點在於拯救平民，今天大家齊聚一堂分享知識和經驗，以及未來可能採取的行動，相信各國都能從中受益。

美軍陸戰隊第三後備民事群中校勒夫諾（Benjamin Levno）受訪指出，這場演習最大的挑戰在於面對不同的災難時，不同的軍種和來自各界的專業人士如何互相協調並用最快的速度反應，以便迅速確保民眾安全，他們很感謝能和各國專業人士一起合作。（編輯：周永捷）1140227

2025年美泰聯合金色眼鏡蛇軍演在泰國登場，27日進行人道協助和災難救援演練，其中一部分是救災人員模擬在倒塌的大樓中把民眾安全救出。中央社記者呂欣憓北柳府攝 114年2月27日

2025年美泰聯合金色眼鏡蛇軍演在泰國登場，27日進行人道協助和災難救援演練，圖為模擬卡車上的有毒化學物質外洩，救難人員設法救助昏倒的民眾。中央社記者呂欣憓北柳府攝 114年2月27日

2025年美泰聯合金色眼鏡蛇軍演在泰國登場，27日進行人道協助和災難救援演練，圖為救災人員模擬滅火。中央社記者呂欣憓北柳府攝 114年2月27日