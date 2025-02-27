法國首位駱駝奶業者登農博會 稱比牛奶更營養

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（中央社記者李若韻巴黎27日專電）百分百法國製造的駱駝奶，現正登上巴黎農業博覽會。La Camelerie不僅是法國首家駱駝奶業者，更是歐洲首位研發駱駝乳酪的得獎者。業者表示，駱駝奶的含鐵量是牛奶的10倍，低過敏性，適合乳糖不耐症者。

「La Camelerie」直譯為駱駝牧場，是法國首家在2022年取得歐盟認證，能合法銷售滅菌瓶裝駱駝奶的業者。全歐洲能製造駱駝奶的牧場不到5座，世界主要產地則位在沙烏地阿拉伯，與哈薩克等中亞國家。

適逢巴黎農業博覽會（SIA, Salon International de l’Agriculture）期間，「La Camelerie」的創辦人左勃（Julien Job）帶來4頭駱駝到「世界農業與農產品館」現場，吸引眾人圍觀，並在旁陳列解說海報，敘述人類與駱駝的關係正在轉型，強調「駱駝奶」的營養價值，期待成為歐洲乳製品的新選擇。

左勃接受「巴黎人報」（Le Parisien）的採訪時說明：「駱駝奶沒有特殊氣味，外觀與一般乳製品沒有不同，但含鐵量是牛奶的10倍，維他命C量是牛奶的3倍，低過敏性，比牛奶容易消化。」

「巴黎人報」亦訪問曾服務於聯合國糧食及農業組織（FAO, Food and Agriculture Organization）等單位的獸醫費伊（Bernard Faye），他解釋：「因為駱駝奶所含脂肪量較牛奶低，並不含牛奶中導致過敏反應的β-乳球蛋白（bêta-lactoglobuline），適合乳糖不耐症者。」

近年來，因為養生保健食品盛行，駱駝奶在歐洲的需求逐漸成長，但仍遠不及牛奶。獸醫費伊直言：「雖然駱駝奶具有不容質疑的營養價值，但永遠不可能取代牛奶，也很難在法國的超級市場中上市，因為駱駝奶產量相對較低且單價過高。」

就聯合國糧食及農業組織統計，駱駝奶在全球市占率僅0.4%，而牛奶是81%，例如「La Camelerie」所飼養的駱駝每頭一天僅產3至5公升的奶，但乳牛每頭一天可產30公升。為販售稀有且得來不易的駱駝奶，「La Camelerie」僅接受網路預約，每50毫升要價8.5歐元（約台幣300元）。

「La Camelerie」的牧場與瓶裝實驗室，設在法國與比利時的邊界小鎮費涅斯（Feignies），共有80頭駱駝，從歐洲的動物園、馬戲團、西班牙加納利群島的繁殖場購入。左勃說：「基於健康的因素，我們只能從歐盟境內購買動物，但是在生產力和近親繁殖方面卻造成問題」。

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在法國，像「La Camelerie」的駱駝牧場並不少見，在其他城市如Lozère、Tarn、Ardèche和Larzac也都有提供觀賞與騎乘駱駝的觀光牧場。但因左勃在2020年獲得一筆高達12萬歐元（約台幣400萬元）的「歐洲駱駝奶補助」後，使「La Camelerie」成為法國首位駱駝奶業者。

2024年駱駝奶總產量為4000公升的「La Camelerie」，已在這幾年將業務觸角伸出法國，與視駱駝奶為日常飲品的沙烏地阿拉伯進行技術交流，期待開拓歐洲市場；並研發駱駝奶製品如肥皂或保養品、提供駱駝騎乘以支持營運。然而，最著名的仍是順著法國人的文化本性，推出歐洲首款「駱駝乳酪」，去年秋天於哈薩克國際乳酪競賽中獲得銅牌。（編輯：陳承功）1140227

法國首位駱駝奶業者La Camelerie登上第61屆巴黎農業博覽會，除銷售駱駝奶之外，亦提供提供駱駝騎乘，並研發駱駝奶製品如肥皂以支持營運。中央社記者李若韻巴黎攝 114年2月27日

法國首位駱駝奶業者La Camelerie登上第61屆巴黎農業博覽會，在攤位展示在2022年取得歐盟認證能合法銷售滅菌瓶裝駱駝奶樣品（右方冰箱內），需事先預約。中央社記者李若韻巴黎攝 114年2月27日