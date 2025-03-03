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韓國生育率9年來首次反彈 恐難挽回長期減勢

2025/3/3 09:24
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（中央社記者廖禹揚首爾3日專電）韓國2024年生育率時隔9年回升，被視為人口危機的轉機。但統計資料顯示，韓國2024年人口仍自然減少12萬；長期來看，2072人口最多可能較50年前減少約2000萬人。

韓聯社引述韓國統計廳國家統計平台及人口動向暫定報告指出，韓國去年新生兒數雖達到23.8萬名，但死亡人數35.8萬名仍遠遠超過出生人數，整體自然減少12萬，各地一級行政區除世宗市人口自然增加1000人外，其餘皆呈現減勢。

韓國人口自然減少的幅度近年逐步擴大，從2020年的3.3萬人增至2021年的5.7萬人後，2022年起連續3年維持在12萬以上。近5年來，韓國人口共計減少45.6萬人。

以5年為單位來看，韓國人口在1990至1994年間自然增加233萬人，2000至2004年143.6萬人，2010至2014年間98.4萬人，2015至2019年間大幅降低至39.6萬人後，近5年轉為減少。

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其中新生兒數量明顯減少是一大主因。2020年至2024年新生兒數共計125萬名，與30年前1990至1994年的352.7萬名相比，幾乎只有3分之一。

即使去年新生兒數增加，多數意見仍認為韓國人口將延續減勢。據韓國統計廳預測，韓國人口可能從2022年的5167萬人，減少至2030年的5131萬人；2072年可能進一步減少至3622萬人，回到1977年水準。若採更悲觀假設，2072年人口可能減少至3017萬人，回到1967年水準。（編輯：陳承功）1140303

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