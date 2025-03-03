德媒：組閣政黨擬成立2基金 投資國防與基建

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（中央社法蘭克福2日綜合外電報導）德國「畫報」（Bild）今天報導，希望組建德國下一屆政府的兩黨正計劃在執政期間投入數以千億計歐元，用於國防和基礎建設。

隨著歐洲最大經濟體德國經濟萎靡不振，而美國明顯轉向俄羅斯，讓外界對歐洲大陸的安全產生質疑，對柏林未來的新領導人而言，這兩個議題變得更加急迫。

「畫報」引述多名知情人士的話說，保守派基督教民主黨/基督教社會黨聯盟（CDU/CSU）與中左翼社會民主黨（SPD）2月28日開始就組建聯合政府進行探索性談判，希望在上週選舉中獲勝的保守派領袖梅爾茨（Friedrich Merz）能在復活節前組建政府，雙方在談判中提出這項投資計畫。

雙方正在考慮要迅速成立兩個特別投資基金，一個用於裝備老舊的德國軍隊，另一個用於翻修德國日益老化的基礎建設。

根據報導，雙方討論的每項資金金額「明顯高於」俄羅斯入侵烏克蘭後，德國國會下議院聯邦議院（Bundestag）2022年批准設立1000億歐元（新台幣3兆4288億元）特別國防基金。

「畫報」補充說，雙方談判代表都查看了經濟學家報告，評估德國軍隊需求達4000億歐元，德國基礎設施需求為5000億歐元。

這兩個基金被視為聯邦預算之外的緊急支出，因此不受德國「債務煞車」（debt brake）法律約束；這項法律對國家在危機之外的借貸金額設定了嚴格的憲法限制。

根據報導，兩黨都在考慮鬆綁這項限制，愈來愈多德國人認為，這項限制對面臨挑戰的德國是種束縛。

然而，任何這類改革都需在國會獲得2/3多數，而擬議中的保守派與社民黨聯合政府在新一屆立法機構中無法達到這一要求。

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消息人士說，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和美國總統川普2月28日在白宮會晤時撕破臉後，讓柏林感到更加緊迫，必須在德國國防與援助烏克蘭的支出方面採取更快速行動。

消息人士補充說，尚未做出最終決定，各政黨則以保密為由拒絕置評。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1140303