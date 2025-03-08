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澳洲遭氣旋侵襲 兩輛軍車援助任務途中相撞釀36傷

2025/3/8 20:19
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（中央社雪梨8日綜合外電報導）熱帶氣旋艾佛瑞德（Alfred）襲擊澳洲東部之際，澳洲緊急救難單位和警方表示，兩輛軍用卡車今天執行援助任務時發生相撞事故，造成36人受傷，部分傷者已被緊急送往多家醫院。

法新社報導，新南威爾斯州（New South Wales）警方發布聲明指出，這兩輛卡車是在易受洪患影響的利斯摩市（Lismore）西南方發生事故，導致澳洲國防軍（Australian Defence Force）人員受傷。

官員說道，警方派遣專業救援小組前往現場，新南威爾斯州救護當局也派出包括兩架直升機在內的救護人員團隊。

新南威爾斯州救護當局表示，最後收到的統計是有36名傷者，其中部分傷者被送往4家醫院。

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澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）與國防部長馬勒斯（Richard Marles）發布的聯合聲明指出，部分軍人傷勢嚴重。

聲明提到：「目前，我們的重點在於事故當事人及其家屬的福祉。」（譯者：王嘉語/核稿：陳彥鈞）1140308

艾班尼斯
澳洲東部50多年來氣旋首來襲 當局發布警報關閉學校澳洲財長本週訪美 將討論關稅問題
馬勒斯
中國軍艦示警海上演習 澳洲稱未發現實彈射擊澳洲將與巴布亞紐幾內亞簽署防禦條約
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