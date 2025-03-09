華爾街日報：前紐約州幕僚孫雯夫婦涉任中國代理人 在美獲利龐大

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖漢原紐約8日專電）「華爾街日報」報導，根據起訴書，涉嫌擔任中國代理人被起訴的前紐約州長辦公室高級幕僚孫雯，她的丈夫胡驍經營龍蝦出口生意營收超過1500萬美元，調查人員在相關人士帳戶與住所也發現大筆資金。

華爾街日報（The Wall Street Journal）8日報導，因擔任中國代理人違反「外國代理人登記法」，並涉及洗錢、詐欺等罪名，去年9月被起訴的前紐約州長辦公室幕僚孫雯（Linda Sun）與丈夫胡驍（Chris Hu），相關帳戶有大筆來路不明款項，住所也有大量現金。

報導引述檢方提出更詳細的起訴書內容，聯邦調查局（FBI）探員在胡驍於紐約皇后區法拉盛（Flushing）開設的酒品零售店多個帳戶發現20萬美元（約新台幣656萬元），胡驍指當中部分為銷售所得，並準備轉至其他酒鋪帳戶，但探員認為這些款項在開幕前就已存在，新店銷售所得大部分也不是現金交易。

孫雯曾任紐約州現任及前任州長侯可（Kathy Hochul）與古莫（Andrew Cuomo）的高級幕僚。檢察官認為孫雯夫婦「拿錢辦事」，並利用家人帳戶處理所得。起訴書指孫雯與中國官員及中間人的關係，與丈夫成功經營美國龍蝦出口生意有關，胡驍的龍蝦業務至少有1576萬美元（約新台幣5億7597萬元）進入美國帳戶。

除了大量來自中國的匯款，調查人員還發現，孫雯及父母住所的保險箱裡有來路不明的40萬5000美元現金。兩人以個人、家族成員與空殼公司名義，陸續購買位於紐約長島價值400萬美元的豪宅、夏威夷檀香山210萬美元高級公寓、法拉利跑車與珠寶等，多以現金支付。

起訴書指，孫雯代表中國政府進行活動，胡驍的生意因此（在中國）賺了數百萬美元。胡驍位於法拉盛的萊文酒鋪（Leivine Wine & Spirits）是兩人活動的中心，除了涉及洗錢，孫雯也以房東喬治．徐（George Xu）之名進行商業登記，影響酒鋪取得販售酒類牌照的程序。

聯邦調查局人員指出，胡驍將所得款項以每筆微幅低於5000美元陸續匯入個人及商業帳戶，規避銀行須向聯邦政府提出可疑資金活動的報告。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

兩人還利用以他人名義設立的空頭公司，購買孫雯使用價值14萬美元的路華（Range Rover）休旅車與位於47樓的夏威夷高級公寓。銀行曾詢問一筆匯入150萬美元款項帳戶的所有人，發現帳戶所有人是孫雯的母親，但負責交易的代表卻說她是房仲，匯款目的為佣金及分紅。孫雯母親曾以沒有收入為由申請失業給付。

華爾街日報指出，孫雯是美國司法部起訴，協助中國在美擴張影響力的美籍華人中最顯著的個案，也是少數因此發財的案例。但川普（Donald Trump）政府未來是否會繼續高規格處理類似案件有待觀察。（編輯：陳承功）1140309