中國插手美國地方政壇 紐時：確保削弱台灣影響力

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國「紐約時報」報導，紐約州州長侯可一名幕僚今年稍早遭控涉嫌擔任中國代理人，聯邦起訴書內容凸顯北京當局對美國州級政治人物的興趣達到令人驚訝程度。

紐約時報（The New York Times）指出，中國插手美國地方政治有4個原因，包括接觸全國性政治領袖機會已然減少、地方政治人物較沒戒心、今日市長可能是明日政要、北京對華人社群有強烈興趣。

中國展開國家層級間諜活動向來會成為大新聞，例如駭客攻擊及竊取貿易機密。

但美國情報官員和檢方表示，中國外交官與幫他們牽線的中間人愈來愈常用旅遊招待、幫各地動物園搞「貓熊外交」，甚至提供下酒菜鹽水鴨等手法來誘之以利，藉以影響地方政府政策或巴結地方層級政治人物。

紐時報導提到，中國希望緊盯華人社群的部分，北京當局在美國某些地區的政治參與也想讓異議人士噤聲。

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擁有最大華裔社群的紐約和舊金山是他們最大目標。報導指出，中國想要控制華裔，以確保台灣的影響力遭到削弱；這種掌控權角力反映在紐約州長侯可（Kathy Hochul）前幕僚遭起訴的案件中。

侯可的前副幕僚長孫雯（Linda Sun）和丈夫胡驍（Chris Hu）因涉嫌擔任中國代理人，違反「外國代理人登記法」與洗錢、簽證詐欺等罪名於9月初被捕，孫雯在職期間曾多次阻撓台灣跟紐約州政府官員會面。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1131220