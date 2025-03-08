柬埔寨寮國等與中友好國家旅遊風險增 外交部加強安全宣導

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（中央社記者吳書緯台北8日電）路透社昨天引述台灣官員及政府備忘錄表示，中國高官日前指示國家安全單位在對中友善國家打擊台獨支持者。外交部今天說，針對相關風險，均已請駐外館處掌握及評估，外交部亦將加強宣導，提醒民眾注意旅外安全。

路透社報導指出，查閱一份台灣政府備忘錄，以及一位台灣安全部門高層官員說，中國一名高層官員上個月底在一場閉門會議中，指示國家安全單位在對中國友善國家打擊台獨支持者；台灣高層官員表示，這些國家包括柬埔寨、寮國和一些未確定的非洲國家。

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外交部回覆中央社記者詢問表示，中方近來在各式場合大肆操弄法律戰、認知作戰與灰色地帶脅迫，並意圖透過「懲獨22條意見」禁錮台灣民主自由，已受到國際社會高度關切與嚴正譴責。

外交部說明，針對相關風險，均已請駐外館處掌握及評估，外交部亦將加強宣導，提醒民眾注意旅外安全。（編輯：翟思嘉）1140308