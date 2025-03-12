美國際開發總署危機 訴狀稱職員被要求銷毀檔案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約11日綜合外電報導）美國政府雇員工會提出的訴狀說，美國國際開發總署（USAID）有官員要求職員將大量檔案放入碎紙機銷毀，因而請求法官出面阻擋這種「碎紙」行動。

路透社報導，工會在華府提訴，引述美國國際開發總署代理行政秘書卡爾（Erica Carr）的電子郵件，內容指示職員今天到署內辦公室「清理機密保險箱和人員文件」。

卡爾在電郵中寫道：「先盡可能把文件碎掉，並保留燒毀袋，以備碎紙機無法使用或需要休息時使用。」電郵並未提到預定碎掉的文件種類等細節。

工會說，這項指令「建議大規模迅速銷毀署內檔案」，不僅違反聯邦檔案保存法，還可能銷毀他們案件中的證據。他們尋求阻止總統川普政府廢除美國國際開發總署。

白宮副新聞秘書凱利（Anna Kelly）在社群平台X上稱有關碎紙的消息是「假新聞恐慌」，並寫說這些文件「很舊，大部分是禮貌性內容（來自其他機構的內容），原檔仍存在機密電腦系統中」。

凱利也寫道，美國海關與邊境保護局（CBP）很快就會進駐美國國際開發總署大樓。

透過 Google News 追蹤中央社

這起訴訟是美國政府雇員聯合會（AFGE）和美國外交協會（American Foreign Service Association）以及美國樂施會（Oxfam America）提出。他們聲稱川普越權，基本上關閉了這個由國會設立的獨立機構，方式包括解僱或讓職員休假，以及取消署內與第三方合作夥伴的協議。

原告今天請求美國聯邦地區法院法官尼柯爾斯（Carl Nichols）發出臨時限制令，阻止銷毀檔案。他們表示，如果他們最終贏得訴訟，重要人員檔案或其他記錄的遺失可能會導致美國國際開發總署無法恢復運作。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1140312