加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

印尼網紅稱耶穌應剪髮 涉褻瀆宗教遭判2年徒刑

2025/3/12 15:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李宗憲雅加達12日專電）印尼一名跨性別網紅因在社群媒體上直播說，「耶穌應該剪頭髮」，而遭控褻瀆宗教並被法院判處2年徒刑。人權組織對該判決表示震驚，呼籲印尼政府不應使用侵犯言論自由的法律，懲罰在網路上發表評論的人。

印尼北蘇門答臘省棉蘭市（Medan）地方法院10日判處跨性別網紅拉圖（Ratu Thalisa）2年10個月徒刑，可上訴。

主審法官烏卡亞特（Achmad Ukayat）表示，拉圖違反電子訊息和交易法（EIT），除需服刑，還得繳交1億印尼盾（約新台幣20萬元）的罰鍰，若未繳交將再增加3個月徒刑。

拉圖表示，她將考慮是否提出上訴。

雅加達郵報（Jakarta Post）今天報導，檢察官表示，拉圖去年10月2日在擁有44.2萬名粉絲的TikTok帳號上直播時，有網友指出，她的髮型應該要變得更像男生。拉圖隨後舉起耶穌的照片說，「你（耶穌）不應該看起來像女人，你應該剪掉頭髮，這樣你就會看起來像他（網友）的父親了」。

2天後，有5個基督教團體向北蘇門答臘警方報案，指控拉圖發表仇恨言論且褻瀆神明。

國際特赦組織10日發表聲明表示，「該判決侵犯拉圖的言論自由，令人震驚」，並呼籲印尼當局不應利用電子訊息和交易法懲罰在社群媒體上發表評論的人。

國際特赦組織印尼分會主任烏斯曼（Usman Hamid）說：「雖印尼應禁止含有煽動歧視或暴力的宗教仇恨言論，但拉圖的言論並未符合這一標準。」並補充，該判決凸顯電子訊息和交易法侵犯言論自由。

國際特赦組織印尼分會的數據指出，自2018年以來，印尼共有121人因褻瀆神明而被定罪。

去年一名網紅因在影片中詢問兒童，「什麼樣的動物可以讀古蘭經」，而被當局拘留，並被控褻瀆神明。

更早前，女網紅麗娜（Lina Mukherjee）2023年9月因拍攝唸誦伊斯蘭祈禱詞後再吃豬肉的影片，遭網友撻伐，並被判2年有期徒刑。

印尼的主要宗教是伊斯蘭教，而伊斯蘭教禁止食用豬肉。

google news透過 Google News追蹤中央社

「褻瀆宗教罪」於1969年設立，規範任何毀謗印尼官方宗教，宣揚無神論的行為，都會被視為違法，而印尼官方宗教包含了伊斯蘭教、基督教、天主教、印度教、佛教、儒教（孔教）。

國際特赦組織表示，印尼的褻瀆宗教法違反該國多項國際人權承諾，包括尊重和保護言論自由，及保護宗教或信仰的自由。（編輯：田瑞華）1140312

#TikTok
#耶穌
#雅加達郵報
#網紅
#伊斯蘭教
#印尼
#基督教
耶穌
台灣大使出席梵蒂岡祈福儀式 祈禱教宗早日康復菲版媽祖遶境 百萬信徒爭睹黑耶穌祈福
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：