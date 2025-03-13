聯準會監管副主席人選 傳川普屬意提名鮑曼

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）白宮官員指出，美國總統川普將提名聯邦準備理事會（Fed）理事鮑曼（Michelle Bowman）出任監管事務副主席，提拔一位力倡不需要過多銀行監管措施的人士來執掌這個職位。

「金融時報」（Financial Times）報導，川普此舉預料受到華爾街歡迎。

前朝拜登政府任命的巴爾（Michael Barr）在監管方面手段較為嚴苛，引發美國各大金融機構的不滿。巴爾不久前已卸下監管副主席職務。

鮑曼在川普第一個總統任期內獲派為聯準會理事，她在聯準會一直積極參與社區銀行的監管事務。在任職聯準會前，鮑曼為堪薩斯州銀行委員會委員。

她今年2月在堪薩斯州的會議中指出：「我們有兩件事要做，一是監管手段要回頭，把重點放在適當調整各項管制要求和期望上；二是以務實方式來指認並補救各項最為迫切的問題。」

鮑曼還說：「我們必須鼓勵銀行和金融體系持續創新。」

在最新人事案對外公布之前，高盛集團（Goldman Sachs）執行長蘇德巍（David Solomon）已經為之歡呼。

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他今天告訴福斯財經（Fox Business）：「我認為業界會樂見鮑曼出任這項職務，這可協助銀行向前推展，從事銀行應做的事，讓資本注入體系，有助支持經濟成長。」

在貨幣政策方面，鮑曼大致同意聯準會主席鮑爾（Jay Powell）領導下的聯邦公開市場委員會（FOMC）所達成的共識，只不過她不同意去年9月降息2碼（50個基點）的決策，而是偏好降息1碼。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1140313