俄烏戰爭衝擊 波蘭擬於學校體育課融入民防軍事訓練

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（中央社記者彭維楀華沙13日專電）波蘭教育部與國防部正聯手改革學校體育課程，計畫融入民防與軍事教育，提升學生在當前國際緊張局勢下的應變能力。波蘭通訊社（PAP）報導，這項改革將於今年9月新學年啟動，並納入健康教育新科目。

波蘭教育部長諾瓦卡（Barbara Nowacka）強調，此舉旨在培養年輕人的毅力與應對危機的能力，並為有意從事軍警職業的學生奠定基礎。她表示：「在這個困難時期，非常需要毅力、耐力技能，以及應對困難情況的能力，包括身體技能。」此舉不僅提升學生體能，也為波蘭因應地緣政治風險做好準備。

副教育部長盧布瑙爾（Katarzyna Lubnauer）在接受波蘭廣播公司TVN採訪時指出：「我們知道，有些年輕人想要加入警察或邊防衛隊工作，但卻在健身測試中遇到了問題。」她強調，課程將讓學生提早熟悉相關測試內容與練習，旨在激發興趣並提升整體體能，而非強迫所有人成為突擊隊員。

目前，體育課程的具體變革細節尚未公布。盧布瑙爾表示，教育部完成提案後將提交公眾諮詢，並計畫於今年9月新學年實施。

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波蘭近年因鄰國烏克蘭戰爭加劇國際緊張局勢，顯著提升國防意識，其國防支出已達北約（NATO）最高相對水準，並引入多項教育改革。例如，自2024年9月起，小學高年級與中學生需接受基礎槍枝訓練。此外，國防部與教育部去年合作推出計畫，由士兵走進校園教授應急準備知識。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）曾表示，波蘭雖無強制服兵役計畫，但將對每位成年男性提供軍事訓練，以備戰潛在衝突。（編輯：田瑞華）1140313