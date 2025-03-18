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首頁 / 國際

吉里巴斯擬與中國合作 聯手進行深海採礦

2025/3/18 13:43
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（中央社雪梨18日綜合外電報導）太平洋國家吉里巴斯共和國表示，正在探討與中國建立深海採礦的合作夥伴關係，並以允許進入太平洋一大片蘊藏珍稀金屬和礦物的區域作為誘因。

法新社報導，北京一直在更積極拉攏擁有利潤豐厚的鈷、鎳和銅海底礦藏的太平洋國家，最近才與庫克群島（Cook Islands）簽署合作協議。

與加拿大深海採礦公司「金屬公司」（The Metals Company）的長期協議破裂後，吉里巴斯和中國大使周立民展開了討論。

吉里巴斯政府今晚在聲明中表示：「此次會談為探索吉里巴斯深海資源可持續探勘的潛在合作，提供了令人興奮的機會。」

太平洋國家吉里巴斯、庫克群島和諾魯處於備受爭議的推動深海採礦行動最前線。吉里巴斯擁有在太平洋7萬5000平方公里區域進行深海採礦的勘探權。

吉里巴斯先前透過國家支持的子公司Marawa Research，與加拿大「金屬公司」合作開發該地區的礦藏。

金屬公司告訴法新社，該協議於2024年底「共同」終止。

金屬公司表示，吉里巴斯的採礦權「在商業上不如我們的其他計畫」。

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金屬公司正在爭取贏得監管部門批准，這將使其成為首批以工業規模開採國際水域的公司之一。

金屬公司與吉里巴斯的太平洋鄰國諾魯和東加建立了夥伴關係。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1140318

#太平洋
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#諾魯
#吉里巴斯
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