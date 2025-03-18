澳洲南部海灘出現神秘泡沫 上百名衝浪客身體不適

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（中央社雪梨18日綜合外電報導）澳洲南澳州（South Australia）海灘近日出現大量神祕泡沫，這種泡沫被認為造成逾100名衝浪客身體不適，並導致魚類、章魚、葉形海龍（leafy seadragon）等海洋生物死亡。

英國「衛報」（The Guardian）報導，衛生當局已關閉阿得雷德（Adelaide）以南約80公里處的懷平加（Waitpinga）和巴生斯（Parsons）海灘，還說神秘泡沫可能是高溫、靜水和海洋熱浪引發的微藻類大量繁殖所致。

當地衝浪客曾主訴視力模糊、眼睛發癢、咳嗽及呼吸困難等不適症狀。

衝浪客羅蘭德（Anthony Rowland）說：「海灘潮汐線上覆蓋著一層厚重的黃色泡沫，帶有明顯綠色、黏稠像是浮渣的東西。」

羅蘭德將被沖刷到海灘上的死亡海洋生物照片上傳到網路，其中可見與海馬是近親的海龍。他說，有「明顯證據顯示水裡有奇怪的東西」。

羅蘭德上週末接觸到海水後，出現呼吸道不適的症狀。

他說：「我的聲音變得很沙啞，有點像清洗廚房流理台或其他東西的時候吸入強效清潔劑，直衝喉嚨深處的感覺。」

羅蘭德說，他的貼文引來熱烈回應，他和其他網友計算出有100多人出現不適症狀。他也擔心這種現象會擴散到弗勒里厄半島（Fleurieu Peninsula）的其他海灘。

他說：「過去24小時裡，維克多港（Victor Harbor）、密德頓（Middleton）、恩康特灣（Encounter Bay）沿線都有死魚。它（泡沫）一定影響了維克多的海岸，密德頓也發現死章魚。」

南澳州環境部門發言人透過聲明說，已基於安全考量，暫時關閉出現死魚的懷平加與巴生斯海灘，同時展開調查。

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南澳州環保局表示，已接獲多起通報，稱在岸上發現死掉的魚類和海馬，還有一部分砂地被染成紅色，海灘上有泡沫狀物質。

環保局表示：「本局正與其他機構合作…前往現場採集海水樣本。據信這起事件可能是高溫、靜水和海洋熱浪促使微藻類大量增生所致。目前水溫比平常高攝氏2.5度，微風和小型湧浪也導致情況惡化。」（譯者：曾依璇/核稿：施施）1140318