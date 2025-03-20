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美國促俄烏停火 數日內將會晤雙方代表

2025/3/20 20:26（3/20 21:57 更新）
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克里姆林宮表示，俄美將展開下一輪會商，時間可能是23日或下週，而華府也將於未來數日內與基輔當局在沙烏地阿拉伯舉行會談。圖烏克蘭西部大城利維夫民防組織演練平民演練傷兵撤離。（中央社檔案照片）
克里姆林宮表示，俄美將展開下一輪會商，時間可能是23日或下週，而華府也將於未來數日內與基輔當局在沙烏地阿拉伯舉行會談。圖烏克蘭西部大城利維夫民防組織演練平民演練傷兵撤離。（中央社檔案照片）
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（中央社莫斯科20日綜合外電報導）克里姆林宮今天表示，俄美將展開下一輪會商，時間可能是23日或下週。另一方面，華府也將在未來數日內與基輔當局在沙烏地阿拉伯舉行會談。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）本週稍早分別與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「（俄美）會談不見得是在23日，細節還有待敲定，也可能是下週一或下週的頭幾天內。」

澤倫斯基昨天說，基輔當局和美國正安排「未來數日內」在沙烏地阿拉伯會晤。

目前還不確定，美國官員是否將在同一天會晤烏克蘭以及俄羅斯代表團，又或者是否有可能展開包括俄烏雙方代表在內的三方面對面會談。

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美國國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）19日表示，「為聚焦落實和擴展總統川普與俄羅斯達成的部分停火協議」，美俄的「技術官僚團隊」將在利雅德會晤。

俄羅斯總統蒲亭回絕美國所提於烏克蘭無條件停火的提議，僅同意暫停攻擊烏克蘭能源基礎設施30天。（譯者：曹宇帆/核稿：嚴思祺）1140320

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