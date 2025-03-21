美法官擋驅逐移民 川普要求最高院介入

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國聯邦法官波斯柏格今天表示，總統川普政府無視他阻止快速驅逐移民行動的禁制令。川普隨後要求法官們停止阻擋他施政，雙方齟齬恐逐漸演變成憲政對決。

法新社報導，波斯柏格（James Boasberg）今天嚴令司法部在本月25日前解釋為何無視禁制令，在上週末放行搭載委內瑞拉移民的班機飛往薩爾瓦多，送到當地監獄關押。其中一些移民代表說，他們並未犯下任何罪行，僅因身上有刺青就被鎖定。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）17日曾說，他確信被驅逐的委內瑞拉人是黑幫成員，即使不是，他們也是非法待在美國。

川普要求聯邦最高法院介入。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文說：「我們目標是讓美國再次偉大，若讓激進和黨派性極強的法官妨礙司法公正，如此崇高的願望就永遠無法實現。」

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川普還以全部大寫字母寫道：「立即停止全國的禁制令，以免為時已晚。」

他說：「如果首席大法官羅伯茲（John Roberts）和美國聯邦最高法院不立即解決這種有害、前所未見的情況，我們國家將陷入非常嚴重的困境！」（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1140321