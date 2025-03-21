報告：馬來西亞仍存種族矛盾 政客操弄情緒受關注

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（中央社記者黃自強吉隆坡21日專電）馬來西亞非政府組織Pusat KOMAS今天發布年度種族歧視報告，大馬過去10年有516起涉種族與歧視等事件，歧視和排外情緒加劇；去年發生73起事件，其中28起發生在國會，少數政客操弄種族情緒的情形受到關注。

自由今日大馬（Free Malaysia Today）、東方日報等媒體報導，涉種族或歧視等事件被劃分為職場、教育、政治及國會等類別，2020年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，僅發生21起；2022年適逢全國大選，發生比例最高達82起；2023年雖降為50起，但去年再攀升到73起，涉種族歧視事件和排外情緒明顯增加。

報告以去年發生的73起事件為例，其中有28起發生在國會、8起發生於商場或工作場所，另有11起屬於煽動性言論。

報告認為，大馬實際情況是仍有少數政客利用種族議題謀取政治利益，部分國會議員的發言表達出種族和宗教情緒，也在言論中暗示或明示種族優越感，發表既定刻板印象、偏見，或誤導現有法律言論。

報告指出，種族歧視事件雖反映出馬來西亞仍存種族矛盾，並有加劇趨勢，大馬仍有部分組織積極面對操弄種族情緒的政治人物，對抗種族主義和種族歧視事件。

大馬媒體報導，這份報告引述曾有國會議員聲稱，大馬沒有種族歧視，不需批准「消除一切形式種族歧視國際公約」（ICERD），這種論調顯然漠視少數民族所面臨歧視困境，大馬境內也有實際案例。

報告指出，「消除一切形式種族歧視國際公約」是聯合國公約，承諾會員國消除種族歧視，促進種族間的理解。

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報告並建議，大馬設立獨立的國家和諧委員會，監督和規範種族緊張情勢，尤其，所有國會議員要接受「種族敏感度訓練」，學校與社區要有媒體識讀課程，才能對抗與種族和宗教相關的錯誤信息。

Pusat KOMAS是1993年成立的馬來西亞非政府組織，倡導反對馬來西亞的種族主義和歧視，支持馬來半島原住民權利，年度馬來西亞種族歧視報告記錄大馬對種族歧視議題的處理情況。（編輯：田瑞華）1140321